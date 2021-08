Pandemie Mehr als 100'000 geimpfte Aargauerinnen und Aargauer haben kein Covid-Zertifikat beantragt Der Kanton vermutet, dass sich das rasch ändern könnte, wenn die Zertifikatspflicht beispielsweise auf Restaurants ausgeweitet würde.

An die Party in den Club kann nur, wer ein Covid-Zertifikat vorweisen kann. Keystone

Seit dem 7. Juni werden in der Schweiz Covid-Zertifikate ausgestellt. Wer im Club feiern oder an einer Grossveranstaltung teilnehmen will, muss ein Covid-Zertifikat vorweisen. Das heisst: Er muss zweimal geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

340’699 Aargauerinnen und Aargauer sind zweimal gegen Covid-19 geimpft. Von diesen Personen haben bisher aber nur 236'400 ein Covid-Zertifikat beantragt.

Das liege wohl auch daran, dass das Zertifikat heute erst an sehr wenigen Orten verlangt wird, vermutet Matthias Gerth, Leiter Kommunikation des kantonalen Covid-19-Programms.

«Würde die Zertifikatspflicht beispielsweise auf Restaurants ausgeweitet werden, könnte sich das rasch ändern.»

Insgesamt sind aktuell im Kanton Aargau 274'000 Zertifikate ausgestellt. Obwohl nicht alle Geimpften eines beantragt haben, sind es trotzdem mit über 236'000 vor allem Geimpfte, die über ein Covid-Zertifikat verfügen. 24'700 Aargauerinnen und Aargauer haben ein Zertifikat, weil sie genesen sind. Nach einem negativen Test haben sich bisher 12'900 Personen ein Zertifikat ausstellen lassen. Dieses ist nach einem PCR-Test für 72 Stunden und nach einem Schnelltest für 48 Stunden gültig.

Tatsächlich dürften im Aargau mehr Zertifikate für Getestete ausgestellt worden sein. In der Statistik des Kantons erscheinen nur jene, die sich im Kantonsspital Aarau oder Baden haben testen lassen. Covid-Zertifikate für Getestete stellen aber auch Apotheker, Hausärztinnen oder kleinere Spitäler aus.

So kommen Sie im Aargau zu Ihrem Covid-Zertifikat Auf www.ag.ch/covid-zertifikat finden Sie alle Informationen. Wer zweimal geimpft oder genesen ist, kann dort auch gleich das Zertifikat beantragen. Personen, die das Zertifikat nicht online beantragen können oder wollen, finden auf der Website des Kantons auch ein Formular zum Ausdrucken. Mit diesem können sie per Post ein Covid-Zertifikat bestellen. Das «Getestet»-Zertifikat für einen negativen PCR-Test wird vom Labor ausgestellt, das die Tests analysiert. Bei den Schnelltests im Testzentrum, in der Hausarztpraxis oder in der Apotheke wird das Zertifikat bei einem negativen Test direkt vor Ort abgegeben. Wer am Kantonsspital Aarau oder Baden getestet wurde, kann das Zertifikat auch über www.ag.ch/covid-zertifikat beantragen. Bei Fragen zum Covid-Zertifikat steht auch die Corona-Hotline des Kantons zur Verfügung: 062 835 51 10.

Trotzdem haben sich in den letzten Wochen im Aargau viel mehr Personen auf das Coronavirus testen lassen, als ein Zertifikat beantragt haben. Alleine letzte Woche erscheinen in der Statistik 9141 Tests. Matthias Gerth sagt: «Wer sich testen lässt, weil er Symptome hat, tut das nicht, um ein Zertifikat zu erhalten.» Viele würden sich auch vor einer Reise ins Ausland testen lassen.

«Bei der Einreise wollen Länder – vor allem ausserhalb von Europa – manchmal nicht das Covid-Zertifikat sehen, sondern eine Bestätigung des negativen Testresultats.»

Lässt sich jemand testen, um einen Fussballmatch oder ein Konzert zu besuchen, übernimmt im Moment die Allgemeinheit die Kosten. Der Bundesrat will das ändern. Ab Oktober sollen alle, die sich wegen Freizeitaktivitäten testen lassen, den Test selbst bezahlen müssen. Dieser kostet 47 Franken.

Noch handelt es sich erst um Pläne des Bundesrats. Der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati dürfte diese aber begrüssen. Am Montag sagte er gegenüber der AZ:

«Was Leute, die sich nicht impfen lassen wollen an Kosten verursachen, kann die öffentliche Hand auf lange Sicht nicht mehr zahlen, wenn die Pandemie anhält.»

Alleine die 12'900 Tests, die in der Statistik erscheinen, haben mehr als 550'000 Franken gekostet.