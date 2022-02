Pandemie 875 Neuansteckungen mehr: 7-Tages-Durchschnitt im Aargau steigt erstmals seit Ende Januar wieder Ohne Maske einkaufen und ohne Zertifikat ins Restaurant: Vorletzte Woche hat der Bundesrat die meisten Coronamassnahmen aufgehoben. Im Aargau sind letzte Woche 9980 Personen positiv getestet worden, das entspricht einer Zunahme von 9,6 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Seit elf Tagen gelten in der Schweiz neue Coronaregeln. Der Bundesrat hat per 17. Februar 2022 die Zertifikatspflicht aufgehoben und beschlossen, dass beispielsweise in Läden keine Maske mehr getragen werden muss. Am 17. Februar sind im Aargau 1292 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 7-Tages-Durchschnitt lag bei 1300 neuen Fällen pro Tag.

Seit Anfang letzter Woche nimmt der 7-Tages-Durchschnitt im Kanton Aargau erstmals seit Ende Januar wieder leicht zu. Aktuell werden im Schnitt 1425 Personen pro Tag positiv getestet – also 125 Personen mehr, als am 17. Februar. Der Kanton meldete letzte Woche insgesamt 9980 Neuansteckungen. Das sind 875 mehr als in der Vorwoche, was einer Zunahme von 9,6 Prozent entspricht.

Neue Coronafälle im Aargau seit 31. Januar 2022 Neue Fälle 7-Tages-Durchschnitt 0 1000 2000 3000

Der aktuellste R-Wert liegt im Aargau mit 0,99 knapp unter 1. Das heisst 100 Personen stecken 99 weitere an. Schweizweit liegt die Reproduktionszahl 0,94 leicht tiefer. Nur die Kantone Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Graubünden haben einen R-Wert über 1.

Auf den Intensivstationen im Aargau hat sich die Situation letzte Woche im Vergleich zur Vorwoche weiter entspannt. Letzte Woche sind zwischen sechs und acht Personen wegen Covid-19 auf der Intensivstation behandelt worden. In der Vorwoche meldeten die Spitäler zehn oder elf Covid-Patienten. Auf den Bettenstation schwankt die Zahl der Covid-Fälle stärker. Letzte Woche waren im Schnitt 87 Covid-Patienten im Spital, in der Vorwoche waren es 92.

Covid-Patienten in den Aargauer Spitälern seit 31. Januar 2022 Bettenstation Intensivstation Überwachungsstation 0 20 40 60 80 100 120

Die Nachfrage nach Impfungen ist letzte Woche erneut zurückgegangen. 2429 Aargauerinnen und Aargauer haben sich impfen lassen, in der Vorwoche wurden 3719 Impfungen verabreicht. Mehr als die Hälfte der Impfungen sind Booster-Impfungen (letzte Woche: 1298, Vorwoche: 2189). Erstimpfungen gibt es kaum noch. Letzte Woche erhielten 110 Personen den erste Piks, vorletzte Woche gab es 148 Erstimpfungen.