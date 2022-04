Pandemie Fast 40 Prozent weniger Neuansteckungen im Aargau – 6 Covid-Patienten auf der Intensivstation In den letzten sieben Tagen sind im Aargau 2694 neue Coronafälle registriert worden. Noch vor einem Monat gab es an einem einzigen so viele Neuansteckungen.

Am 5. April 2022 lag im Aargau nur eine Person wegen Covid-19 auf der Intensivstation. Alex Spichale

Am 1. April sind die letzten Coronamassnahmen – die Isolationspflicht und die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr – aufgehoben worden. Die Fallzahlen waren bereits in den Tagen vor den Lockerungen rückläufig und sind seither weiter gesunken. Das zeigen die neusten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG), die inzwischen nur noch einmal pro Woche – jeweils am Dienstagnachmittag – publiziert werden.

Am Montag sind im Aargau 427 neue Fälle registriert worden. Vor einer Woche waren es 653 Neuansteckungen. Insgesamt sind in den letzten sieben Tagen 2694 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Fast 40 Prozent weniger als in der Vorwoche, als es im Aargau 4383 Neuansteckungen gab.

Eindrücklich ist der Vergleich mit den Zahlen von Anfang und Mitte März: Damals wurden an mehreren Tagen mehr als 3000 neue Fälle registriert.

Neue Coronafälle im Aargau seit 1. März 2022 Neue Fälle 7-Tages-Durchschnitt 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 05.03.2022 06.03.2022 07.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 12.03.2022 13.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 20.03.2022 21.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 26.03.2022 27.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 01.04.2022 02.04.2022 03.04.2022 04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 09.04.2022 10.04.2022 11.04.2022 0 1000 2000 3000 4000 5000

Praktisch konstant geblieben ist die Zahl der Menschen, die an den Folgen von Covid-19 gestorben sind. In den letzten sieben Tagen sind im Aargau sechs Todesfälle registriert worden, in der Vorwoche waren es acht.

Auf und Ab auf der Intensivstation

Seit die Omikron-Variante das Infektionsgeschehen dominiert, müssen deutlich weniger Menschen wegen Covid-19 auf der Intensivstation behandelt werden. Im Aargau lagen am Montag sechs Covid-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation – vier mehr als vor einer Woche.

Zwischen dem 29. März und dem 5. April hat die Anzahl Covid-Patienten auf der Intensivstation abgenommen. Am 5. April musste nur eine Person wegen Covid-19 intensivmedizinisch behandelt werden. Seither nimmt die Anzahl Covid-Patienten auf der Intensivstation wieder zu.

Covid-Patienten auf der Intensivstation seit 1. März 2022 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 05.03.2022 06.03.2022 07.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 12.03.2022 13.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 20.03.2022 21.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 26.03.2022 27.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 01.04.2022 02.04.2022 03.04.2022 04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 09.04.2022 10.04.2022 11.04.2022 0 2 4 6 8 10 7 7 6 6 10 10 1 1

Auf der Bettenstation sind am Montag 91 Personen mit Covid-19 behandelt worden – acht weniger als vor einer Woche. Die Anzahl Personen, die mit oder wegen Covid-19 im Spital landen, ist seit dem 19. März mit einigen Ausnahmen konstant gesunken.

Covid-Patienten im Spital (Bettenstation) seit 1. März 2022 01.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 05.03.2022 06.03.2022 07.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 12.03.2022 13.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 19.03.2022 20.03.2022 21.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 26.03.2022 27.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 31.03.2022 01.04.2022 02.04.2022 03.04.2022 04.04.2022 05.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 09.04.2022 10.04.2022 11.04.2022 0 50 100 150 200 86 86 91 91 158 158 73 73

Die Zahlen zeigen, dass sich die Situation im Aargau nicht zugespitzt hat, seit auch die letzten Coronamassnahmen Geschichte sind. Zwar haben sich letzte Woche auch deutlich weniger Aargauerinnen und Aargauer auf Covid-19 testen lassen als in den Vorwochen. Der Anteil positiver Tests hat aber nicht zugenommen. Im Gegenteil: Bei den PCR-Tests ist die Positivitätsrate von über 60 Prozent Anfang März auf 36 Prozent gesunken.