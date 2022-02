Coronaprotest Trychler können nicht auf dem Bundesplatz demonstrieren – dafür ziehen sie durch Aarau und stören Fahnenübergabe mit Gallati

Eigentlich wollten Massnahmenkritiker in Bern demonstrieren, dort sperrte die Polizei aber den Bundesplatz ab. Am Abend fand sich eine Gruppe von Trychlern und Massnahmengegnern in Aarau ein und zog durch die Altstadt. Dabei störten sie auch die Verabschiedung von Sanitätssoldaten durch Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati.