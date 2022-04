Pandemie Aargauer Pflegepersonal wollte 25 Millionen vom Kanton: Kommission ist gegen Covid-Entschädigung Pflegefachkräfte sollen für die geleistete Mehrarbeit und die Belastung während der Pandemie entschädigt werden. Diese Forderung von Eveline Hofer haben mehr als 3000 Personen unterstützt. Doch es fehlt eine rechtliche Grundlage für eine solche Entschädigung.

Am 16. Dezember 2021 hat Intensivpflegerin Eveline Hofer dem damaligen Grossratspräsidenten Pascal Furer die Petition übergeben. Sandra Ardizzone

Spontanes Einspringen, intensive Schichten, wenig Erholung. Es gibt kaum Berufsgruppen, die während der Pandemie so gefordert waren, wie die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Eine von ihnen ist Eveline Hofer, Intensivpflegerin am Kantonsspital Aarau. Sie macht sich Sorgen um die Zukunft ihres Berufsstandes. Sie will, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen für die geleistete Mehrarbeit und die aussergewöhnliche Belastung vom Kanton entschädigt werden.

Eveline Hofer hat eine Online-Petition lanciert, die verlangt, dass auch die Pflegefachpersonen einen Teil des gesprochenen 125-Millionen-Franken-Kredits erhalten, mit dem die Spitäler für Mehrkosten und Ertragsausfälle der Pandemie entschädigt werden. Mitte Dezember hat sie dem damaligen Grossratspräsidenten Pascal Furer die Petition übergeben.

Kommission anerkennt Mehrbelastung

Inzwischen hat sich die Gesundheitskommission des Grossen Rates mit dem Anliegen befasst. Die Kommission anerkenne die grosse Mehrbelastung des Personals im Gesundheitswesen während der Pandemie, heisst es im Bericht an den Grossen Rat.

Trotzdem lässt sich nicht einfach Geld, das der Grosse Rat für Mehrkosten und Ertragsausfälle der Spitäler gesprochen hat, nutzen, um das Pflegepersonal zu entschädigen. Die Kommission hält fest, der Verwendungszweck sei in der Vorlage ausführlich beschrieben und der Regierungsrat habe mit einer neuen Verordnung eine Rechtsgrundlage für die Abgeltung geschaffen.

Den Forderungen der Petition hingegen fehle eine rechtliche Grundlage. Aus diesem Grund stellt die Gesundheitskommission dem Grossen Rat den Antrag, dem Begehren der Petition keine Folge zu leisten.

Eveline Hofer versteht, dass das Geld nicht anders als geplant eingesetzt werden kann. Laut Tele M1 hofft sie aber, dass dank ihrer Petition auch die Politik merkt, dass Klatschen nicht genügt, damit die Pflegenden im Beruf bleiben.