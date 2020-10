Panaschierkönige waren die Grünen – am wenigsten Fremdstimmen für die SVP

Doch lief es wieder so wie bei den Nationalratswahlen am 20. Oktober 2019? Damals zeigte eine Nachbefragung des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA), dass Grüne und GLP zum einen Sympathisierende an die Urnen treiben konnten, die den Wahlen vier Jahre zuvor noch ferngeblieben waren, und zum anderen Stimmen von anderen Parteianhängerschaften hinzugewannen.

Nun kann man ja nicht nur die bevorzugte Liste einwerfen und dort bestimmte Namen zweimal notieren (kumulieren), sondern auch Namen von anderen Listen auf die eigene nehmen (panaschieren). Es ist sehr spannend zu sehen, welche Partei am meisten von solchen Fremdstimmen profitiert und wessen Wählerinnen und Wähler am meisten Stimmen an andere Parteien oder Gruppierungen «verschenkt» haben. Das Panaschierverhalten zeigt also, von welchen Parteilisten (inklusive Listen ohne Bezeichnung) die Stimmen zu Kandidierenden anderer Parteien geflossen sind.

Die Ergebnisse der sonntäglichen Wahlen in den Grossen Rat sind schon bekannt: Grosse Sieger waren GLP und Grüne mit zusammen zehn Sitzgewinnen. Am meisten verloren hat die SP, gefolgt von SVP und FDP, zusammen waren es sieben Sitze.

Jetzt zeigt die Auswertung von Statistik Aargau, dass die Grünen bei den Grossratswahlen am meisten Panaschierstimmen bekommen haben (29,4 Prozent). Nach Abzug grüner Stimmen an andere Parteien sind es noch 24 Prozent (vgl. Tabelle). Am wenigsten solche Stimmen bekam die SVP mit nur 8,8 Prozent.

Nach Abzug von SVP-Stimmen an andere Listen bleibt netto sogar lediglich ein Anteil von drei Prozent Fremdstimmen. Tatsächlich wiederholt sich ein Stück weit 2019: Die grösste Anzahl an Panaschierstimmen einer einzelnen Partei haben die Grünen bei den Grossratswahlen von der SP erhalten (20476). Umgekehrt hat auch die SP von den Grünen viele Stimmen bekommen (15542). Unter dem Strich profitierten die Grünen aber von der SP. Die Statistik zeigt weiter, dass die SP-Wählerinnen und -Wähler mit der Vergabe von Stimmen an andere Parteien in absoluten Zahlen am grosszügigsten sind (40692), gefolgt von der SVP mit 37551, wobei die SVP fast doppelt so gross ist wie die SP.

In 191 der 210 Gemeinden steht die SVP zuoberst

Die Auswertung von Statistik Aargau zeigt weiter, dass die SVP in allen elf Bezirken mit je über 20 Prozent die stärkste Partei ist. In sieben Bezirken ist jeweils die SP die zweitstärkste Partei. Die FDP kommt in vier Bezirken auf über 15 Prozent der Wähleranteile. Die CVP hat die höchste Variabilität zwischen den Bezirken.