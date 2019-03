Ist die von Jürgen Reichen entwickelte Methode «Lesen durch Schreiben» tatsächlich so gefährlich, dass sie verboten werden muss?

Afra Sturm: Der Basler Reformpädagoge Jürgen Reichen will mit «Lesen durch Schreiben» – so heisst sein Ansatz – vor allem den Leseerwerb unterstützen. Er ging davon aus, dass die Kinder leichter Lesen lernen, wenn sie schreiben. Die Anlauttabelle soll die Kinder dabei unterstützen. Die Anlauttabelle wurde aber nicht von Reichen erfunden, die gibt es schon sehr viel länger. Im Laufe der Zeit wurde «Lesen durch Schreiben», wie es Reichen propagierte, aber in manchen Schulen anders interpretiert und auch als Methode für das Erlernen von Rechtschreibung eingesetzt. Das ging so weit, dass einige Lehrpersonen keine Rechtschreibung mehr vermittelten.