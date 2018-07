Im Zusammenhang mit der Revitalisierung des Perry Centers mit Sanierung, Erweiterung und Hotelbau, sei er schon länger mit C&A im Gespräch gewesen, sagt Ruedi Bügler. «Und als sich dann das Ende von OVS abgezeichnet hat, haben wir gehandelt.»

Noch bis morgen Mittwoch ist die OVS-Filiale im Perry Center geöffnet. OVS wird am 15. Juli die Schlüssel an C&A übergeben. Ein Teil der OVS-Angestellten in Oftringen erhält einen Vertrag von C&A.

C&A wird die komplette, rund 1800 m² grosse Ladenfläche übernehmen und nach dem eigenen Filial-Konzept umgestalten. Bügler vermutet, dass sich die dafür nötigen Bauarbeiten bis in den August hinziehen werden und dann Ende August die neue C&A-Filiale eröffnet werden kann. (LBR)