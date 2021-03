Osterferien

Kantonsspital Baden bietet keine Tests für Reisende an – am Kantonsspital Aarau ist jeder fünfte Test für Ferienhungrige

Wer über Ostern in die Ferien fliegen will, braucht für viele Länder einen negativen Coronatest zur Einreise. Das Kantonsspital Baden weist Reisewillige ab und empfiehlt ihnen einen Test am Flughafen. Das Kantonsspital Aarau bietet hingegen Ferientests an - diese müssen Reisende aber selber bezahlen.