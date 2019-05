Sie sitzen in einem Panzer, liegen in Tarnkleidung neben einem Schäferhund in einem Feld, oder geben einem Mann Anweisungen - die Frauen in der Broschüre über Frauen in der Schweizer Armee. «Ich weiss, was ich will», titelt das Büchlein, herausgegeben vom Bund. Vom ersten Kontakt am Orientierungstag bis zu einer allfälligen Schwangerschaft bei Dienstpflicht, werden Fragen zum Dienst als Frau beantwortet. «Wagen Sie diesen Schritt! Es braucht Mut» steht auf den letzten Seiten. Der Aargau informiert die jungen Schweizer Frauen persönlich über ihre Möglichkeit, der Armee beizutreten. Zwei Mal werden die Mädchen vor ihrem 18. Geburtstag vom Kanton angeschrieben: Zuerst bekommen sie einen Brief zur Vororientierung, dann eine offizielle Einladung an den Orientierungstag.

29 Mädchen haben sich für einen dieser Tage angemeldet und finden sich am Freitagmorgen pünktlich um 8.00 Uhr im Zeughaus in Aarau ein. Auch 21 junge Männer nehmen am gleichen Tag teil, unfreiwillig, im Vergleich zu den Frauen. Die anfänglich scheuen Blicke nach links und rechts werden weniger, als ein Einführungsfilm gezeigt wird. Zwei junge, kecke Protagonisten führen in die Sicherheitspolitik der Schweiz ein. Danach wird die Gruppe in fünf Klassen aufgeteilt, zwei davon weiblich. «Die Frauen haben natürlich Fragen, die ein Mann nicht beantworten kann», sagt Kreiskommandant Rolf Stäuble. Deshalb sei es wichtig, dass die jungen Frauen die Möglichkeit bekommen, mit einer weiblichen Angehörigen der Armee über ihre Erfahrungen zu sprechen. «Sie haben beispielsweise Fragen dazu, wie es ist, wenn sie ihre Tage haben», sagt Wachtmeister Alexandra Bender. Sie leitet eine der zwei Frauenklassen. «Oder auch Fragen dazu, wie es auf einem langen Marsch sein wird, wenn sie austreten müssen. Ein WC gibt es ja nicht», fügt sie hinzu. Als Bender 2009 die Rekrutenschule absolvierte, war sie die einzige Frau in ihrer Truppe. «Ich wurde gut akzeptiert von meinen Kameraden», erzählt sie. Sie trägt Tarnanzug und Militärschuhe, die blonden Haare zusammengebunden, die Nägel rosa lackiert. Sie spricht klar und wirkt streng, macht aber hier und da einen Witz um die Stimmung im Klassenzimmer aufzulockern: «Ich empfehle ihnen nicht, sich zu schminken, es verschmiert im Verlauf des Tages sowieso.» Trotzdem erinnert sie die Mädchen daran, wie der Alltag in der Kaserne aussieht: «Es wird ihnen gesagt wann sie aufstehen müssen und wann sie duschen können.» Ehrlichkeit und Klarheit seien am Orientierungstag wichtig, sagt Bender, damit keine falschen Erwartungen entstehen. «Es ist wichtig, dass sie informiert sind darüber, dass sie die Leistung dann wirklich bringen müssen», sagt sie.

Frauen wissen, was sie wollen Die Mädchen schauen gespannt die Videos über Kämpfer und Panzergrenadiere. Ein Zettel verrät, welche Ausbildung sie gerade absolvieren. Oder welches Hobby sie haben. Drogistinnen, medizinische Praxisassistentinnen oder auch Innendekoratorinnen, die in ihrer Freizeit tanzen, schwimmen oder schiessen. Bei einer Teamübung sollen sie herausfinden, in welche Truppengattung sie mit ihren Potenzialen am ehesten passen würden. «Da die Frauen freiwillig hier sind, haben sie oft gezieltere Vorstellungen davon, in welcher Funktion sie sich sehen», sagt Kreiskommandant Stäuble. Frauen hätten oft Neigungen zu Armeetieren, Männer interessierten sich mehr für Grenadier. Frauen stehe bei der Rekrutierung zudem offen, ob sie Militär, Zivilschutz, oder - wenn sie aus einem Pflegeberuf kommen - Rotkreuzdienst machen wollen. «Sowohl Frauen als Männer haben die gleichen Rechte und Chancen und müssen die gleichen Prüfungen machen», sagt Stäuble. Für die jeweiligen Funktionen müssten beide Geschlechter die gleiche Punktzahl erreichen. «Wir wollen die Besten für uns gewinnen, ob Frau oder Mann.»

Vor der Mittagspause verschieben sich die jungen Frauen «in Zweierreihen» in die Kaserne. Zwei Panzerfahrzeuge stehen dort bereit. «Wer wollte schon immer einmal auf einen Panzer klettern?», fragt Alexandra Bender in die Runde. Ob schüchtern oder selbstsicher - die Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein. «Mein Vater und mein Grossvater waren beide im Militär und mein Onkel ist Panzergrenadier», sagt Noelle Wertle. Die 17-Jährige aus Ueken trägt Tarnhosen und hat die Haare rot gefärbt. «Das hat mich schon immer fasziniert. Es ist etwas, was man für sein Land machen kann. Und wenn man sein Land liebt, macht man es auch.» Sie wisse ganz genau, dass sie entweder in die Artillerie oder in die Infanterie möchte. «Klar, es wird hart sein, denn man wird immer nur Männer um sich herum haben», fährt sie fort. Wenn man ins Militär möchte, müsse man auch bereit sein, Kompromisse einzugehen. Kasernenluft schnuppern Mittlerweile stehen die Mädchen auf dem Panzerfahrzeug. «Sie blühen im Verlaufe des Tages auf», sagt Fachoffizier Marco Isenschmid. Er ist der Chef der Orientierungstage. «Schon in der ersten Pause tauschen sie die Natelnummern aus.» Bis zum Ende des Orientierungstages bildeten die jungen Frauen üblicherweise bereits die ersten Whatsapp-Gruppen. «Die Frauen finden sich viel schneller.» Vanessa Feldmann ist 18 Jahre alt und hat langes, braunes Haar. Obwohl sie auf den ersten Blick eher zurückhaltend wirkt, gehört sie zu den jungen Frauen, die sich schon für eine Funktion entschlossen haben: «Ich habe bereits den Motorfahrerkurs gemacht», sagt sie. In ihrer Familie sei das Interesse für das Militär nicht üblich: «Ich hatte selbst immer die Begeisterung dafür und will es jetzt durchziehen.» Viele Fragen seien hier am Orientierungstag geklärt worden, sagt die junge Frau, die in der Nähe von Wohlen wohnt. Angst davor, die einzige Frau in der RS zu sein, habe sie keine: «Als ich den Motorfahrerkurs gemacht habe, war ich auch die einzige Frau und wurde kein Bisschen anders behandelt.» Man gehöre einfach zur Truppe dazu. Nach dem Panzerfahrzeug geht es weiter in die Schlafräume. Die Mädchen nehmen auf den Betten Platz, während Alexandra Bender die strengen Regeln für das Beziehen der Betten erklärt. Die jungen Frauen hören ihr aufmerksam zu: «Nehmt einen Mehrfachstecker mit», empfiehlt sie. Realistischerweise werden die Frauen aber nicht im Zwölferschlag schlafen müssen, hält Oberst Stäuble fest: «Sie werden höchstens zu viert sein.» Bei der Sanierung der Kaserne in Aarau habe man die wachsende Anzahl Frauen berücksichtigt, sagt Stäuble: «Wir haben bestehende Duschen und WCs unterteilt, das hatten wir vorher alles nicht.» «Mich interessieren die Weiterbildungsmöglichkeiten im Militär», sagt Jasmin Jacquat aus Wil, während sie auf einem der Rekrutenbetten sitzt. Die 17-Jährige war bereits drei Mal in einem Sanitätslager. Sie sei zwar zur Orientierung hier, wolle aber ziemlich sicher in die Sanität. Aktuell macht Jasmin eine Lehre als Fachfrau Gesundheit. Sofia Birrer aus Suhr will am Orientierungstag herausfinden, wie es als Frau sein könnte im Militär. Sie sei nicht sicher, ob sie die sportliche Leistung bringen könne: «Dann denke ich aber, wenn es alle anderen Männer schaffen, schaffe ich es auch.» Obwohl sie noch unentschlossen ist, setzt sie ihre Ziele im Falle einer Verpflichtung hoch: «Ich kann mir vorstellen in die Fliegertruppe zu gehen. Ich möchte in Richtung Militärpilotin gehen.» Frauen mit positivem Einfluss Oberst Stäuble freut sich über das wachsende Interesse der Frauen an der Armee: «Weshalb sollte eine Frau weniger Kompetenzen oder Fähigkeiten haben, als ein Mann?», sagt er überzeugt. Sicherheitspolitik sei längst nicht mehr nur eine Männersache: «Frauen tun uns gut.» Gerade in der jetzigen Phase sei eine Frau als Chefin des VBS ein Glücksfall, sagt Stäuble über seine oberste Chefin, Bundesrätin Viola Amherd: «Zum Beispiel wenn eine Frau gegenüber Frauen glaubhaft erklären kann, warum es Kampfflugzeuge braucht.» Stäuble betont auch den positiven Einfluss, den Frauen auf eine Kompanie haben können: «Eine reine Männergruppe kommt vielleicht eher auf dumme Ideen, Frauen sind überlegter.»

