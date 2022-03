Openair Die ersten Acts sind bekannt: Die No Angels treten am Argovia Fäscht auf Nach zwei Jahren Unterbruch erstrahlt das Argovia Fäscht diesen Sommer in einem neuen, längeren Kleid und mit einem spektakulären Lineup.

Das Argovia Fäscht ist zurück! Nach einer drei Jahre dauernden Zwangspause wegen der Coronapandemie gibt das Argovia Fäscht Anfang Juni 2022 ein rauschendes, dreitägiges Comeback. Hier die ersten Bands, die schon bekannt gegeben wurden:

No Angels

Aus fünf wurden in den letzten 20 Jahren vier Bandmitglieder. Keystone/Andreas Renz

Die No Angels gingen aus der ersten Staffel der deutschen Castingshow «Popstars» hervor und hatten mit «Daylight in your eyes» in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Nummer-1-Hit. Jetzt sind sie zurück! Sie treten am Pfingstsamstag, den 4. Juni, am Argovia Fäscht auf.

No Angels - Daylight In Your Eyes. YouTube

Im Jahr 2000 waren es noch fünf No Angels. Heute sind sie zu viert unterwegs. Nadja, Lucy, Sandy und Jessica sind zurück – nach fast zehn Jahren Pause. Obwohl schon oft gesagt wurde, dass es nie mehr ein Comeback geben wird, ist es anders gekommen. Vier von fünf No Angels haben sich im letzten Jahr wieder zusammengetan und touren gemeinsam – auch auf das Birrfeld. So Lucy:

«Eigentlich wollten wir gar kein Comeback geben, sondern einfach das 20-Jahr-Jubiläum der No Angels feiern. Und dann kam’s irgendwie anders und wir sind froh darum.»

«20» ist das sechste Studioalbum der No Angels. Es erschien am 4. Juni 2021 – also genau ein Jahr vor dem Argovia Fäscht. Als Album zum 20-jährigen Jubiläum der Band enthält «20» sowohl Neuauflagen alter Songs der No Angels aus den Jahren 2001 bis 2003, als auch vier neue Songs. Auch das aktuelle Album schaffte es erneut auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Adrian Stern

Adrian Stern. Keystone

Neben Silbermond oder Clueso ist mit Adi Stern auch der Aargau vertreten. «Chum mir haued ab» - diese Aufforderung kennt seit 2010 (fast) jedes Kind und jeder Erwachsene in der Deutschschweiz. Mit der Fernweh-Hymne «Amerika» und dem platin-veredelten Album «Herz» schaffte Adrian Stern den grossen Durchbruch. Für den sympathischen Badener ist das Argovia Fäscht ein Heimspiel: Das Publikum im Birrfeld wird in den Genuss des bereits vierten Auftritts von Adrian Stern kommen.

Silbermond

Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloss wird nach 2006 auch am Argovia Fäscht 2022 wieder den tausenden Fans im Birrfeld einheizen. Georgios Kefalas

Seit 20 Jahren ist die Band um die charismatische Frontfrau und Sängerin Stefanie Kloss unter dem Namen Silbermond unterwegs. In dieser Zeit hat der deutsche Vierer unzählige Preise abgeräumt und mit Songs wie «Symphonie», «Das Beste» oder «Leichtes Gepäck» die Herzen von Millionen Fans im gesamten deutschsprachigen Raum erobert - ebenso wie die Besucher des Argovia Fäschts 2006. Damals zeigten Silbermond mit einem fantastischen Auftritt im Birrfeld, weshalb sie zu Recht Headliner des Festivals waren. Ob Stefanie Kloss 16 Jahre danach noch immer Bock auf Stagediving und Crowdsurfing hat?

Purple Disco Machine

Mit «Hynpotized» gelang dem deutschen DJ vor zwei Jahren der ganz grosse Wurf: Weltweites Radioairplay und über 100'000'000 Aufrufe auf YouTube. Dino Piontek, wie der 2-fache Familienvater mit bürgerlichem Namen heisst, passt mit seinen House- und Disco-Tunes bestens ans Argovia Fäscht.

Clueso

Udo Lindenberg, Barbara Schöneberger, Die Fantastischen Vier, Wolfgang Niedecken, Andreas Bourani - die Liste der grossen Künstlerinnen und Künstler, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit Clueso zusammen gearbeitet haben, ist lang. Am Argovia Fäscht wird der begnadete Singer/Songwriter und Rapper Clueso dir und allen anderen tausenden Fans vor der Bühne einen unvergesslichen Konzertmoment bereiten.

Das ist noch längst nicht alles

Das hier war der erste Streich, der zweite folgt... nicht sogleich, aber am Mittwoch. Alle weiteren wichtigen Infos rund um das Argovia Fäscht 2022 finden Sie hier.