Am Freitag startet das Heitere Open-Air in Zofingen. Die ersten Besucher werden bereits heute Dienstag zur Türöffnung erwartet. Doch: Die Wetteraussichten könnten so manch Festivalfreudigem die Lust verderben – zumindest in den nächsten beiden Tagen.

«Uns erwartet trübes Wetter; am Mittwoch und Donnerstag wird es immer wieder Niederschläge geben», sagt Andreas Asch von Meteoschweiz auf Anfrage. Lediglich im Verlaufe des morgigen Tages gäbe es eine Trockenphase. Am meisten Regen erwartet der Meteorologe am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag: «Da rechnen wir mit 15 bis 20 Litern pro Quadratmeter.»

Auch die heissen Temperaturen der vergangenen Wochen nehmen ein jähes Ende: Während Asch morgen noch knapp 20 Grad erwartet, sinken die Temperaturen am Donnerstag auf 15 Grad – «für einen August sehr tiefe Werte». Deshalb empfiehlt Asch den Festivalbesuchern, Gummistiefel und einen warmen Pullover einzupacken. Immerhin: Gewitterlagen werden keine erwartet.