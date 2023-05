Online-Umfrage Studie soll zeigen, was Velofahrer wollen – es werden Aargauer Teilnehmer gesucht Im gemeinsamen Forschungsprojekt «E-Biking in der Schweiz» untersuchen die Universität Basel und die ETH Zürich das Fahrverhalten von Velofahrerinnen und Velofahrern. Auch der Aargau beteiligt sich.

Für welche Strecken nutzen wir das E-Bike und wie entscheiden wir das? Auf diese und andere Fragen soll die Studie Antworten liefern. Symbolbild: Romano Cuonz

E-Bikes werden in der Schweiz immer beliebter. Die Verkaufszahlen wachsen vor allem seit der Coronapandemie rasant. Die Universität Basel und die ETH Zürich wollen nun herausfinden, wie viele CO 2 -Emissionen durch das E-Bike in der Schweiz eingespart werden können. Mittel- bis langfristig sollen die Studienerkenntnisse aber auch zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Veloinfrastruktur dienen. Dazu wollen die Projektverantwortlichen dem Fahrverhalten von Velofahrerinnen und Velofahrern ganz allgemein auf den Grund gehen.

Der Kanton Aargau unterstützt das Forschungsprojekt «E-Biking in der Schweiz» aus Mitteln des «Entwicklungsschwerpunkts Klima» finanziell. Nun suchen die Projektverantwortlichen Teilnehmende, um die Datengrundlage für den Ausbau der Veloinfrastruktur im Aargau zu verbessern. Mitmachen ist auf Deutsch, Englisch oder Französisch möglich, der Fragebogen ist online auf https://ebis.ethz.ch abrufbar.

Teilnehmer können Daten via App eingeben

Nebst dem Fragebogen umfasst die Studie auch eine Datenerhebung. Dies geschieht mit einer Smartphone App, die den Standort der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfasst und automatisch erkennt, mit welchem Verkehrsmittel diese unterwegs sind. Diese Wegdaten können von Teilnehmenden der Studie bestätigt oder korrigiert werden und werden regelmässig per E-Mail zusammengefasst.

«Das Projekt bewertet die aktuelle Situation und verbessert den derzeitigen Wissensstand über die Verkehrsverlagerung, die durch E-Biking ermöglicht wird», heisst es auf der Studien-Website. Es werde untersucht, welche Fahrten mit welchen Transportmitteln durchgeführt werden, wobei ein besonderer Fokus auf das Fahrrad, Auto und die öffentlichen Verkehrsmittel gelegt wird. (az)