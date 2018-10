In der Tat: Auf der Bühne, wo noch im letzten Jahr die Musik spielte, schunkelten und tanzten in diesem Jahr die Oktoberfest-Fans. Mit den besten Partysongs, unvergesslichen Evergreens, neuen und alten Hits sorgte die Hausband Freibier für mächtig Stimmung. Auf Tischen und Bänken stehend feierten die Gäste und sangen kräftig mit. Mit dem Masskrug in der Hand starteten die Festbesucher zu Polonaisen, die nicht enden wollten. Es wurde gelacht, geklatscht und getrunken.

Diejenigen, die schon in den Vorjahren das Oktoberfest in der Zofinger Mehrzweckhalle besucht hatten, staunten nicht schlecht: Mit dem neuen Organisator hat sich auch die Optik des Festes verändert. «Wie man sieht, haben wir vor allem im optischen Bereich viel investiert. Wir haben sozusagen das ganze Layout der Halle umgedreht», sagte Thomas von Allmen, der Geschäftsführer von VF Entertainment.

VF Entertainment hat mit der Umorganisation ins Schwarze getroffen. «Die Umstellung der Halle und unsere Investitionen in die neue Gestaltung bescheren uns nur positive Feedbacks», so Thomas von Allmen. Rund 1200 Gäste feierten am ersten Wochenende mit, am zweiten dürften es laut der Organisatoren sogar noch einige mehr gewesen sein. Rund 50 Leute sorgten in den verschiedensten Bereichen fürs Wohl der Gäste. Dabei liessen diese rund 4000 Liter Bier durch die Kehlen fliessen.

Vernunft war aber trotz vielen Litern Bier ein Thema. Viele der Oktoberfest-Fans waren mit den öV, Fahrgemeinschaften oder kleinen Mietbussen mit Chauffeur angereist. Was auch augenfällig war: So ein Oktoberfest wie jenes in Zofingen lockt mindestens so viele Frauen wie Männer an. «Ich glaube sogar, dass wir in der Überzahl sind», sagte Festbesucherin Eveline Probst aus dem Solothurnischen und kokettierte: «Schaut uns an, wir sind doch alle besonders hübsch zurechtgemacht.»

2019 wird auch am Freitag gefestet

An diesem Samstag, 20. Oktober, geht das Zofinger Oktoberfest in die dritte und letzte Runde – zumindest für dieses Jahr. Laut Thomas von Allmen sind noch einige Tickets erhältlich. Er zeigte sich zufrieden: «Ich glaube, wir werden im kommenden Jahr sogar noch etwas aufstocken.» Will heissen, dass 2019 auch am Freitag gefeiert werden soll