Ohne Bundesrat wäre in Aargauer Beizen nicht um 19 Uhr Schluss – dafür Casinos und Erotikbetriebe strikter zu

Der Bundesrat hat am Freitag über die verschärften Massnahmen informiert, die bereits ab diesem Samstag gelten. Unter anderem hat er Sonntagsverkäufe verboten und eine Sperrstunde zwischen 19 und 6 Uhr verfügt. Läden, Märkte, Museen, Bibliotheken sowie Sport- und Freizeitanlagen müssen auch an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben. Restaurants und Bars hingegen dürfen auch an Sonn- und Feiertagen bis 19 Uhr geöffnet sein. Für die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und die Silvesternacht gilt die Sperrstunde erst ab 1 Uhr morgens. Der Aargauer Regierungsrat begrüsst die national einheitlichen Regeln. Man habe Verständnis, dass aufgrund der sehr hohen und teilweise immer noch steigenden Ansteckungszahlen einschneidende Beschränkungen notwendig seien. Vorerst verschärft oder ergänzt der Kanton Aargau die Massnahmen des Bundes nicht. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati sagt:

Wir begrüssen schweizweit einheitliche Regeln. Ein Flickenteppich, wie wir ihn immer wieder hatten, ist nicht sinnvoll.

Gegen eine Verschärfung hat sich der Regierungsrat auch entschieden, weil der Bundesrat bereits am kommenden Freitag eine neue Lagebeurteilung vornehme und allenfalls weitere Anpassungen beschliessen werde. Trotzdem behält sich Gallati vor, die Massnahmen zu verschärfen, wenn es die Situation erfordert: «Das hängt von den Kapazitäten der Spitäler und des Contact-Tracings ab.»

Sperrstunde 19 Uhr hätte es ohne Bundesrat nicht gegeben Ursprünglich wollte der Regierungsrat am Donnerstag über neue kantonale Massnahmen informieren. Der Bundesrat ist ihm zuvorgekommen. Gallati sagt, in gewissen Bereichen, zum Beispiel bei den Menschenansammlungen im öffentlichen Raum oder bei den Casinos und Erotikbetrieben wäre der Aargau wohl weiter gegangen als der Bund. Aber, so Gallati:

In der Gastronomie hätten wir die Sperrstunde aber eher nicht auf 19 Uhr vorverschoben.