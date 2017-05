Am 1. September vergangenen Jahres verabredete sich der Beschuldigte mit einem Mann, den er verdächtigte, ein Verhältnis mit seiner Ehefrau zu haben. Zum Treffen nahm der Inhaftierte ein Messer mit. Damit stach er am Tatort auf den anderen Mann ein, der Verletzungen am Bein erlitt.

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm führt gegen den Türken ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes oder versuchter Tötung und Drohung. Er wurde noch am Tattag festgenommen. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft.

(Urteil 1B_149/2017 vom 05.05.2017)