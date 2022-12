Oftringen «Schwache bis fehlende Kenntnisse der Region»: Nordmazedonier kennt die Ruine Wartburg nicht Die Oftringer Gemeindeversammlung verwehrte Mesut I. am Donnerstagabend die Einbürgerung – ihm steht nun der Rechtsweg offen.

Das Einbürgerungsgesuch von Mesut I. (Name der Redaktion bekannt) war am Donnerstagabend chancenlos. Die Gemeindeversammlung wollte den 41-jährigen Nordmazedonier inklusive 2022 geborener Tochter – auf Antrag des Gemeinderats – nicht einbürgern. Das Gesuch durfte daher nicht öffentlich aufgelegt werden, war aber im Vorfeld für Oftringer Stimmberechtigte auf der Kanzlei zugänglich.

An der Gemeindeversammlung aber musste der Gemeinderat eine Begründung abliefern, warum er das Gesuch ablehnt. Dem vorausgegangen war bereits eine Empfehlung zur Ablehnung durch die Einbürgerungskommission. Den elektronischen Test absolvierte Mesut I. problemlos – «den kann man aber auch im Internet üben», sagt Gemeindeammann Hanspeter Schläfli. Der Gesuchsteller habe im persönlichen Gespräch elementare Dinge nicht gewusst.

Gesuchssteller erkannte den Oftringer Hausberg nicht

In diesem Gespräch werden den Gesuchstellern unter anderem Fotos von markanten Punkten in der Gemeinde gezeigt. Und die Person wird befragt zu örtlichen Gepflogenheiten, zur Geschichte, Lokalpolitik, zum Schulwesen oder auch zur Altersvorsorge. Abgefragt werden auch Notfallnummern der Polizei oder der Feuerwehr. «Beim Thema ‹Vertraut sein› stellten wir schwache bis fehlende Kenntnisse fest», sagt Schläfli.

Die Ruine Wartburg ist ein Wahrzeichen der Gemeinde Oftringen. Philipp Muntwiler

So erkannte Mesut I. weder die Ruine Wartburg noch den Born. Auf einer anderen Aufnahme von Oftringen mit der Kehrrichtverbrennungsanlage im Hintergrund erkannte er die Anlage erst auf Nachfrage hin, führt Schläfli aus. Ebenso den Oftringer Hausberg – den Engelberg – vermochte der Einbürgerungswillige nicht zu erkennen.

«Es waren schwache bis fehlende Kenntnisse der Region», konstatiert der Gemeindeammann, der auch Präsident der Einbürgerungskommission ist. Ebenso habe Mesut I. weder das Gremium Gemeinderat noch den Namen eines Gemeinderats gekannt. Mit dem Schulsystem habe er ebenfalls Mühe bekundet, fährt Schläfli fort. «Die Oberstufe war ihm zwar ein Begriff, aber die Unterscheidung der drei Leistungsstufen konnte er nicht nennen und er wusste auch nicht, wie die Altersvorsorge funktioniert».

Gesuchsteller fehlte an der Versammlung

Die Einbürgerungskommission und der Gemeinderat legten dem Gesuchsteller nahe, es in drei, vier Jahren nochmals zu probieren. Das war vor über einem Jahr. Mesut I. wollte aber sein Gesuch vor die Gemeindeversammlung bringen, weshalb diese dann am Donnerstagabend darüber abstimmen durfte. Persönlich anwesend war der Gesuchsteller nicht. Die Stimmberechtigten folgten dem Antrag des Gemeinderats diskussionslos, auch auf das Anraten der Geschäftsprüfungskommission hin.

Mesut I. bleibt nun der Rekurs beim Kanton Aargau oder – bei einem Negativentscheid – der Gang ans Bundesgericht oder dann an den Menschengerichtshof in Strasbourg (F). Ist er dort ebenfalls nicht erfolgreich, kann der Nordmazedonier ein neues Gesuch jederzeit wieder stellen.

Neubau Doppelkindergarten gab zu reden

Für die meisten Diskussionen sorgte an der Gemeindeversammlung der geplante Neubau des Doppelkindergartens am Ahornweg in Küngoldingen. Die 119 anwesenden Stimmberechtigten (von insgesamt 7299) diskutierten angeregt. Vor allem die Kosten von 2,7 Mio. Franken gaben zu reden, einige fürchten aber auch Lärmemissionen wegen des geplanten Parks. Bereits Luc Widmer von der Geschäftsprüfungskommission gab zu verstehen, dass das Gremium die Kosten infrage stellte. «Da wollen wir künftig noch genauer hinschauen», sagte er. Dennoch empfahl die Kommission die Vorlage zur Annahme.

Ein Votant kritisierte die geplante Parkanlage, die der gesamten Bevölkerung offenstehen soll. «Wir leben doch nicht in der Stadt, wo es solche Parks braucht. Der Wald ist in Küngoldingen so nahe», argumentierte er und stellte den Antrag, die Vorlage in Neubau Kindergarten und Erstellung Park aufzuteilen. Die Anwesenden aber lehnten diesen Antrag mit grosser Mehrheit ab.

Ein weiterer Votant machte beliebt, die Vorlage abzulehnen, da die Kosten schlicht zu hoch seien. Er bezeichnete das Projekt als «Schnellschuss», da die Schülerzahlen erneut derart rasant steigen und das Projekt innert kürzester Zeit entwickelt wurde. Man solle das Projekt noch verschieben. Ein weiterer Votant gab dann aber zu bedenken, dass das Bauvorhaben durch die Inflation und den Materialmangel wohl eher teurer werden dürfte, wenn man noch länger abwartet.

Es gab aber auch befürwortende Voten. Eine Stimmberechtigte führte aus, dass der Platz beim Dorfbrunnen zu klein sei, um sich anständig zu treffen. Die Parkanlage würde sich als Treffpunkt eignen, zumal man auch einen Kiesplatz für Boccia erstellen könnte. Letztlich stellten sich die Anwesenden hinter das Projekt und stimmten mit 72 Ja- zu 36 Nein-Stimmen zu.

Irritation wegen Aussagen des Zofinger Stadtrats

Eine kürzere Diskussion gab es zur geplanten «Nazeli»-Unterführung. Den Stimmberechtigten lag ein Projektierungskredit über 413’000 Franken vor. Ein Votant sprach für die SP und meinte, dass es besser sei, die Barriere stehen zu lassen, sonst komme noch mehr Verkehr von Zofingen nach Oftringen. «Zofingen tut alles, um den Verkehr nicht auf die Wiggertalstrasse zu leiten», kritisierte er. Ein anderer meinte aber, dass eine Unterführung den Ortsteil Küngoldingen verkehrstechnisch entlasten würde, da aktuell viel Verkehr aus dem Mühlethal oder gar aus dem Luzernischen via Küngoldingen fliesse.

Für Irritation sorgte – bei Gemeinderat und Stimmvolk gleichermassen – dass sich in der Stadt Zofingen, die sich ebenfalls beteiligen muss, bezüglich Unterführung nichts tut. Gemeindeammann Schläfli will daher bald Kontakt mit dem zuständigen Stadtrat Robert Weishaupt aufnehmen. Die Vorlage wurde nach der Diskussion deutlich genehmigt. Ebenso das Erzo-Splitting – trotz eines ausführlichen kritischen Votums eines Stimmberechtigten, das sich aber hauptsächlich auf das Projekt Enphor bezog.