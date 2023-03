Oftringen Schlägerei mit Baseballschläger auf dem Schulhof wurde gefilmt In Oftringen ist ein Jugendlicher auf dem Pausenplatz mit einem Baseballschläger spitalreif geschlagen worden. Der Junge erlitt diverse Brüche im Gesicht und am Körper. Nun ist ein Video aufgetaucht, welches die Schlägerei zeigt.

Am vergangenen Samstag ist bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung über eine Schlägerei beim Schulhaus Oftringen eingegangen. Zwei Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren stehen auf dasselbe Mädchen und haben sich am Wochenende getroffen, um das «Problem» zu klären. Die Schlägerei endete für einen der Jugendlichen mit diversen Frakturen im Gesicht und am Körper.

Viel Betrieb auf dem Pausenplatz während der Schlägerei. Screenshot Video

Noch am Abend konnte die Polizei den mutmasslichen Täter ermitteln. Dieser muss sich nun vor der Jugendstaatsanwaltschaft verantworten, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage mitteilt.

Jetzt ist ein Video aufgetaucht, welches die Schlägerei zeigt. Nur durch Eingreifen einer dritten Person konnte der Täter an einem weiteren Schlag gehindert werden. Obwohl die Polizei am Samstag die Anweisung gegeben haben soll, das Video zu löschen, wurde es unter der Schülerschaft mehrfach geteilt.

Hinweis: Der Aargauer Zeitung liegt das Video zwar vor, allerdings verzichtet sie bewusst darauf, dieses auf ihrem Portal zu zeigen.

Ähnlicher Vorfall in Zofingen

Am vergangenen Dienstag wurde ein ähnlicher Fall publik, der sich am Montag zugetragen hatte: Gegen 17.15 Uhr erhielten die Blaulichtorganisationen die Meldung, dass sich in Zofingen ein verletzter Schüler befindet. «Die Polizei fand den Schüler benommen, aber ansprechbar vor», heisst es auf Anfrage des Zofinger Tagblatts seitens der Kantonspolizei Aargau. «Er schilderte, dass er von einem anderen Schüler geschlagen worden sei.»

Der Beitrag von Tele M1 zum Thema. Tele M1

Eine Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital, wo er in der Nacht weiter überwacht wurde. «Später am Abend stellte sich der Widersacher bei der Kantonspolizei», sagte Mediensprecher Bernhard Graser. (argoviatoday/az/zt)