Oftringen Polizei rückt wegen Streit aus – in der Wohnung finden sie eine grosse Waffensammlung Wegen einer tätlichen Auseinandersetzung rückte die Aargauer Polizei am Sonntagmittag nach Oftringen aus. In der Wohnung fand sie eine «erhebliche» Waffensammlung.

Ambulanz und Feuerwehr wurden vorsorglich aufgeboten, es gab jedoch keine Verletzten. Screenshot Tele M1

Kurz nach 13 Uhr am Sonntagmittag rückten Patrouillen der Kantonspolizei Aargau nach Oftringen aus. Grund war eine tätliche Auseinandersetzung. In der Wohnung stiessen die Einsatzkräfte auf eine «erhebliche Sammlung von mehrheitlich antiken Waffen, Munition und Sprengmitteln», heisst es in einer Mitteilung.

Zur Räumung und Sicherstellung der Funde wurden Spezialkräfte der KAMIR (Fachstelle der Schweizer Armee im Bereich der Kampfmittelbeseitung und Minenräumung) beigezogen. Viele der Waffen und Sprengmittel waren jedoch gemäss Mitteilung nicht mehr funktionstüchtig.

Die beteiligten Personen wurden in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Verletzt wurde niemand. Ambulanz und Feuerwehr wurden vorsorglich aufgeboten.

