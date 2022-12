Oftringen Polizei nimmt zwei mutmassliche Diebe fest – einer sass gerade in einem fremden Auto In der Nacht auf Sonntag nahm die Kantonspolizei in Oftringen zwei algerische Asylbewerber fest. Sie werden dringend verdächtigt, für Diebstähle aus parkierten Autos verantwortlich zu sein.

Der Anwohnerin eines Wohnquartiers in Oftringen kamen am Sonntagnacht kurz nach zwei Uhr zwei Männer verdächtig vor. Wie sie der Notrufzentrale schilderte, würden die beiden auf E-Bikes von Haus zu Haus fahren und sich dort umsehen.

Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Polizeipatrouille etwas später in Oftringen einen Velofahrer, auf den die Beschreibung zutraf. In der Nähe stiess die Polizei auch auf den Begleiter: Der sass bei offener Türe gerade in einem Auto, das vor einem Haus parkiert war.

Die Kantonspolizei nahm die beiden Verdächtigen fest. Es handelt sich um zwei Algerier im Alter von 17 und 31 Jahren, die als Asylbewerber im Kanton Bern untergebracht sind. Bei der Kontrolle der Personen fand die Kantonspolizei fremde Portemonnaies und auch bei den verwendeten Fahrrädern stellt sich laut Polizei die Frage nach der Herkunft.

Am Sonntag wurden in Oftringen noch weitere Autoaufbrüche gemeldet. Die Kantonspolizei Aargau hat daher Ermittlungen gegen die mutmasslichen Diebe aufgenommen.

Gleichzeitig warnt die Kantonspolizei die Bevölkerung vor solchen nächtlichen Dieben und rät dazu, kein Geld und keine Wertsachen im Auto liegenzulassen. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: