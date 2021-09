Oftringen Junglenker (19) verliert Kontrolle über seinen Audi und kollidiert mit Steinblock – Führerausweis auf Probe entzogen Bei dem Selbstunfall überschlug sich das Fahrzeug. Die Beifahrerin (16) musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Nach der Kollision überschlug sich das Fahrzeug. Kapo AG

Der Selbstunfall ereignete sich am Montagabend um ca. 19.50 Uhr auf der Kirchstrasse in Oftringen. Von einem Parkplatz her wollte der 19-jährige Fahrer eines Audi in diese Strasse einmünden.

Weil er zu stark beschleunigte, verlor er die Herrschaft über den Wagen und prallte gegen einen Steinblock. Dadurch überschlug sich das Auto und blieb auf der Seite liegen.

Während der 19-Jährige unverletzt blieb, brachte eine Ambulanz seine 16-jährige Beifahrerin zur Kontrolle ins Spital. Dieses konnte sie noch am Abend wieder verlassen.

Am Auto entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Neulenker an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis auf Probe vorläufig ab

Die aktuellen Polizeibilder: