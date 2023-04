Oftringen Gemeinderat verweigert 13-Jähriger Einbürgerung An der Gemeindeversammlung in Oftringen wurde einer 13-Jährigen die Einbürgerung auf Antrag des Gemeinderates verweigert. Grund war unter anderem, dass sie den Obristhof nicht kannte.

Keine Empfehlung zur Einbürgerung: Die 13-Jährige ist laut dem Gemeinderat zu schlecht integriert. Philipp Unterschütz

Schwache bis fehlende Kenntnisse der Schweiz, der Region und der Gemeinde sowie schwache bis fehlende Integration trotz Besuch der örtlichen Schule: So lautete das Verdikt des Oftringer Gemeinderates zum Einbürgerungsgesuch einer 13-Jährigen. Als Beispiel nennt Gemeindeammann Hans­peter Schläfli, dass die Antragstellerin den Gemeindeteil Küngoldingen oder das Säli Schlössli nicht kannte. Auch den Obristhof, der ihr auf einem Foto gezeigt wurde, erkannte das Mädchen nicht. «Wir haben nun schon einige Einbürgerungen von Kindern durchgeführt und beim Obristhof heisst es immer: «Da war ich schon, da habe ich schon Kerzen gezogen», so Schläfli.

Bereits nach dem Einbürgerungsgespräch zwischen der Antragstellerin – die mit ihrer Mutter da war – und dem Gemeinderat, wurde der 13-Jährigen eröffnet, dass der Gemeinderat keine Empfehlung zur Einbürgerung abgeben werde. «In einem zweiten Gespräch wurden der Familie die beiden Möglichkeiten – das Gesuch zurückziehen oder fortzufahren – erklärt.» Wie bei allen anderen Traktanden folgten die 137 anwesenden (von insgesamt 7311) Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern grossmehrheitlich dem Antrag des Gemeinderates.

In den knapp zwei Stunden davor standen unter anderem das neue Gemeindeammannreglement und drei Projektierungskredite für Bauprojekte an. Sowohl das Reglement, das neu eine Teilzeitanstellung für den Gemeindeammann ab 80 Prozent vorsieht, wie auch die beiden Kredite für die Bauvorhaben rund um den Kreuzplatz sorgten für Diskussionen. Aus dem Plenum wurden zwei Anträge gestellt, die aber nicht anhand genommen wurde. Dies, da der Antrag zum Reglement lediglich dessen Ablehnung vorsah und so keine Änderung zum Antrag der Gemeinde beinhaltete. Der Antragssteller störte sich an der neuen Regelung bezüglich der Nebeneinkünfte eines Gemeindeammanns. Neu kann ein Gemeindeammann mit Vollzeitpensum 15 Prozent seiner Nebeneinkünfte aus politischen Ämtern sowie von Wirtschaftsunternehmen behalten. Der Rest fliesst in die Gemeindekasse. Bei dem neu ermöglichten 80-Prozent-Pensum steht dem Gemeindeammann der restliche Betrag, bis das ordentliche Vollzeitgehalt erreicht ist, zur Verfügung.