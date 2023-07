«Hans im Glück» wurde 2010 in München gegründet und befindet sich mit aktuell 94 Burgergrills auf Wachstumskurs. In der Schweiz betreibt das Franchise-Unternehmen sieben Restaurants. In Oftringen und Emmen kommen zwei neue hinzu. Weitere Eröffnungen sind in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.