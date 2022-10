Oberwald (VS) Zwei Schwerverletzte bei Kollision mit zwei Autos – 83-jähriger Aargauer stirbt Am Sonntag ereignete sich in Oberwald im Goms ein Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Aargauer kam dabei ums Leben und zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Am Sonntagnachmittag fuhr ein Autofahrer alleine von Obergesteln in Richtung Oberwald. In einer leichten Rechtskurve kollidierte sein Fahrzeug frontal mit einem anderen Auto, das korrekt in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilt.

Die Lenkerin des Fahrzeugs, die von Oberwald in Richtung Brig unterwegs war, wurde schwer verletzt und mit dem Helikopter ins Inselspital Bern geflogen, sie befindet sich in Lebensgefahr. Trotz der schnellen Hilfe der Rettungskräfte verstarb ihr Beifahrer, ein 83-jähriger Mann aus dem Kanton Schaffhausen mit Wohnsitz im Kanton Aargau, noch am Unfallort.

Oberwald: Tödlicher Verkehrsunfall



Am 23. Oktober 2022 ereignete sich in Oberwald im Goms ein Verkehrsunfall. Eine Person kam dabei ums Leben. https://t.co/aVKW35k9Tj pic.twitter.com/0TkNFRN7JA — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) October 24, 2022

Der Fahrer des zweiten Unfallfahrzeugs wurde ebenfalls verletzt und mit dem Helikopter in das Krankenhaus von Sitten geflogen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (nic)

