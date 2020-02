Oberster Aargauer Schulpfleger empfiehlt: Kein Händeschütteln mehr wegen Corona-Virus

Nach dem Ausbruch des Corona-Virus in Norditalien wurden unter anderem auch Schulen geschlossen, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Auch im Aargau verfolgen die Schulbehörden die Entwicklung aufmerksam, wie Franco Corsiglia, Präsident des kantonalen Schulpflegepräsidenten-Verbandes, auf Anfrage sagt. „Wir sind derzeit daran, eine Information an alle Schulpflegen im Kanton vorzubereiten“, sagt Corsiglia, der selber Schulleiter an der Oberstufe Unteres Aaretal in Klingnau und Schulpflegepräsident in Wohlen ist.

Anfragen von Eltern, die ihre Kinder aus Sorge vor dem Virus nicht zur Schule schicken wollten, habe er bisher nicht erhalten, sagt Corsiglia. „Wir empfehlen aber ausdrücklich, dass Jugendliche und Lehrpersonen zu Hause bleiben, wenn sie krank sind“, betont der Schulpflegepräsident. Dies gelte bei Symptomen wie Schnupfen, Husten und Fieber, die bei einer Grippe vorkämen, aber eben auch bei einer Corona-Infektion. Allenfalls werde man alle Eltern von Kindern der Kreisschule Unteres Aaretal noch per Rundmail auf diese Empfehlung hinweisen.

