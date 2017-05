Am Samstag traf sich der Aargauer Bäcker-Confiseurmeister-Verband zur GV in Aarau. Für Präsident Dominik Frei, Bäckerei Frei AG Nussbaumen, war es der Abschluss einer vollgepackten Woche: Arbeit im Betrieb, Fachtagung in Fribourg, Experte im Qualifikationsverfahren, dazwischen die GV vorbereiten und Kunden beliefern.

Herr Frei, stehen Sie überhaupt noch in der Backstube?

Dominik Frei: Unbedingt. Ich arbeite zwar 80 Prozent im Büro, versuche aber immer, 20 Prozent in der Produktion mitzuhelfen. Ich komme von da und will wissen, wovon ich rede. Mit anderen Worten: Ich habe lieber jemanden, der mir die Post öffnet, als jemanden, der mir das Zöpfeln abnimmt.

Mit Ihrem Bruder führen Sie elf Verkaufsstellen mit 150 Mitarbeitenden. Wie machen Sie das?

Mein Bruder leitet den Verkauf, ich die Produktion. Das sind Management-Aufgaben, Strategie, Organisation. Damit die Arbeit gut verteilt ist und die Arbeitsplätze gesichert sind.

Wann stehen Sie auf?

Normalerweise um 5 Uhr, am Abend mache ich etwa bis 19 Uhr. 6 oder 7 Tage die Woche. Wenn man gesund ist und gerne arbeitet, geht das gut. Am Ende des Tages bin glücklich.