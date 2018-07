Patienten sollen bei jedem Praxis- oder Spitalbesuch bis zu 40 Franken bezahlen müssen. Bar auf die Hand. Das verlangte der Aargauer SVP-Nationalrat Thomas Burgherr letztes Jahr in einer parlamentarischen Initiative (die AZ berichtete). Eine solche Praxisgebühr soll Patienten mit «Boboli» davon abhalten, einen Arzt oder die Notfallstation aufzusuchen, was sich wiederum positiv auf die Gesundheitskosten auswirken würde. Burgherr sagte damals: «Die steigenden Kosten bekommen wir nur in den Griff, wenn wir die Eigenverantwortung stärken.»

Die Gesundheitskommission des Nationalrats sieht das gleich. Sie hat seinen Vorstoss kürzlich mit zwölf zu zwei Stimmen bei zwei Enthaltungen angenommen. Auch ein Vorstoss von Nationalrat Thomas Weibel (GLP/ZH), der eine Gebühr von rund 50 Franken beim Eintritt in den Spitalnotfall forderte, wurde angenommen. Als Nächstes diskutiert die ständerätliche Kommission die beiden Vorstösse. Stimmt auch sie zu, kann ein Entwurf für eine Gesetzesänderung ausgearbeitet werden.