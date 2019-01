Die Höhe seines Wahlkampfbudgets kann Burkart noch nicht benennen: «Ich gebe so viel aus, wie ich Spenden bekomme.» Konkreter wird Cédric Wermuth. Der SP-Ständeratskandidat budgetiert zirka 150 000 Franken. 60 000 zahle die Partei, der Rest seien Spenden. Zu Burkarts Spenden-Richtlinien sagt Wermuth: «Wir freuen uns natürlich, dass die FDP jetzt langsam die Bedeutung der Transparenz der Politikfinanzierung anerkennt.»

Es geht also bei Burkarts Spenden-Grundsätzen mehr um interne Überprüfung, weniger um Transparenz. Der FDP-Politiker bestätigt dies: «Ich will meiner Partei Rechenschaft ablegen können über meine Wahlkampfspenden, gleichzeitig aber Diskretion garantieren.»

Nicht offenlegen wird Thierry Burkart Namen von einzelnen Spendern gegenüber Dritten. Jeder Spender weiss, dass seine Spende überprüft wird, hat aber Gewähr, dass er anonym bleibt.» Er habe auch schon Unterstützung von Leuten aus anderen Parteien bekommen, sogar aus der SP. «Die wollen das aber aus verständlichen Gründen diskret halten», so Burkart.

Im Zentrum steht die Einsetzung einer Drittperson, welche die Finanzierung seines Wahlkampfs überwacht. Damit beauftragt wird Oberrichter Meinrad Vetter. Ihm werden sämtliche Spender und Beträge offengelegt. Der Oberrichter meldet der FDP-Spitze Einzelspenden über 10 000 Franken, Spenden von politisch exponierten Personen und von Organisationen, die mehrheitlich in Staatsbesitz sind.

FDP-Ständeratskandidat Thierry Burkart führt zum Start ins Wahljahr eine Selbstkontrolle ein. Auf seiner Website sind neu zum Thema Spenden «Grundsätze einer transparenten Finanzierung» aufgelistet. «Ich will sicherstellen, dass ich keine Spenden aus unseriösen Quellen bekomme», sagt Burkart. Probleme wie beim Genfer FDP-Staatsrat Pierre Maudet, der unter anderem Spenden aus unklaren Quellen verwendete, will Burkart im Keim ersticken.

Das sei bei ihm seit dem ersten Wahlkampf Standard. «Bei mir geht jede Spende zusätzlich zu den parteiinternen Vorgaben noch auf meinem Tisch vorbei.» Die SP wende im Wesentlichen die Regeln der Transparenzinitiative an, welche die Offenlegung von grösseren Spenden verlangt.

Mit wesentlich weniger Mitteln als Wermuth ins Rennen geht Ruth Müri, Ständeratskandidatin der Grünen: «Im Moment rechne ich mit einem wohl eher bescheidenen Budget von 30 000 Franken. Zusätzlich werden mein Wahlkampfteam und ich einen relevanten Betrag an Eigenleistungen einbringen.»

Sie werde die Summe ihres Wahlkampfbudgets auf ihrer Website offenlegen und dem Parteivorstand ihre detaillierte Wahlkampfabrechnung vorlegen. Spenden über 10 000 Franken werden veröffentlicht. Entsprechend unterstützt Müri auch die Transparenzinitiative.

Knecht zahlt die Hälfte selber

Mit einem Budget von 200 000 Franken plant SVP-Ständeratskandidat Hansjörg Knecht, wie er auf Anfrage sagt. Aus Erfahrung könne die Hälfte durch Spenden abgedeckt werden. «Den Rest bezahle ich aus dem eigenen Sack», sagt Knecht und kündigt an: «Ich bin bereit, vor dem Wahltag die Spenderliste anonymisiert vorzulegen, inklusive Gesamtsumme.» Er nehme keine anonymen sowie gesetzlich und moralisch bedenklichen Spenden an. «Ebenso nehme ich Spenden von über 10 000 Franken nicht an, um meine Unabhängigkeit zu wahren.