Obergericht Fingierter Unfall: Hat sich die Aargauer Staatsanwaltschaft nicht an die Spielregeln gehalten? Ein Ehepaar soll einen Unfall fingiert haben, um Geld von der Versicherung zu erhalten. Ein Indiz dafür ist eine Quittung aus dem Handschuhfach – doch dieses wurde ohne Durchsuchungsbefehl geöffnet.

Als der Unfall genauer untersucht wurde, stiess die Polizei auf verschiedene Indizien, dass der Unfall fingiert war. (Symbolbild) Kapo Aargau

«Im ersten Moment sah es nach einem gewöhnlichen Unfall aus», erklärt der Kantonspolizist, der im Jahr 2016 als erster am Unfallort in Buchs eintraf. Ein Fahrzeug war in einen Kreisel gefahren, und rammte dabei ein anderes, das sich bereits im Kreisverkehr befand.

Erst im Nachhinein sei ihm einiges komisch vorgekommen, sagt der Kantonspolizist am Mittwoch vor Obergericht aus. Die Hinweise, die ihn stutzig machten, kamen von dem Mann, der das Unfallauto im Auftrag der Behörden abschleppen musste.

Das Auto kam ihm plötzlich entgegen

Erstmals hegte dieser den Verdacht, dass der Unfall fingiert war, als er das Unfallauto in der Werkstatt vom Anhänger herunterholen wollte: «Obwohl der Schalthebel des Mercedes in der Parkposition ‹P› stand, kam mir das Fahrzeug entgegen, als ich die Spanngurte löste», erinnert er sich. Er habe sich hingeworfen und habe nur knapp der offen stehenden Fahrertüre ausweichen können.

Dieser mechanische Defekt habe nicht bei einer Kollision entstehen können. «Der Antriebsstrang war defekt, das Auto war gar nicht mehr fahrbar», stellt der Mann vom Abschleppdienst klar. «Zudem war der Abschlepphaken bereits am Unfallfahrzeug montiert, als ich ankam.» Das sei ihm zuerst gar nicht aufgefallen. Und so kam der Experte zum Schluss:

«Das Auto wurde wohl zum Unfallort geschleppt.»

Keine Schleifspuren in der Beifahrertüre

Ein weiterer Hinweis fand sich an der Beifahrertüre: Das Nummernschild des anderen Fahrzeugs war als Abdruck klar lesbar. «Das bedeutet, dass der Mercedes nicht in Bewegung war, als er vom anderen Fahrzeug gerammt wurde, sonst hätte es Schleifspuren gegeben», erklärt der Experte.

Der Abschleppdienst informierte daraufhin die Kantonspolizei und die Versicherung. Der Kantonspolizist durchsuchte das Auto und fand im Handschuhfach eine Quittung von einem Abschleppdienst aus Zürich – ein weiteres Indiz, dass das Auto bereits vor dem Unfall defekt war.

Laut Staatsanwaltschaft kannte das Ehepaar den Mann, der den Unfall verursacht hatte. Alle drei wurden vom Bezirksgericht Aarau wegen mehrfachen, teilweise versuchten Betrugs verurteilt, das Ehepaar zog das Urteil weiter und fordert nun vor Obergericht einen Freispruch. Erstinstanzlich waren bedingte Freiheitsstrafen von acht beziehungsweise neun Monaten ausgesprochen worden.

Das angeklagte Ehepaar schweigt mehrheitlich

Zum Delikt selber möchte sich das Ehepaar vor Obergericht nicht äussern, lediglich zur persönlichen Situation. Die beiden haben vier Kinder und leben von Sozialhilfe und Mutterschaftsbeiträgen. Er habe wegen des laufenden Verfahrens, das sich nun schon über Jahre hinziehe, jeden Tag Stress, so der Beschuldigte. «Notfalls gehen wir bis nach Strassburg», sagt er entschlossen.

Die beiden Verteidiger unterstellten in ihren Plädoyers der Staatsanwaltschaft Fehler. «Die Strafverfolgungsbehörden haben sich nicht an die Spielregeln gehalten», so der Verteidiger. Das Verfahren sei überhaupt erst aufgenommen worden, weil sich durch die Quittung im Handschuhfach ein Anfangsverdacht ergeben habe.

«Die Polizei darf aber nicht wie in einem Krimi wild herumschnüffeln. Um das Handschuhfach zu öffnen, hätte es einen Durchsuchungsbefehl gebraucht», erklärt der Verteidiger. Die Beweismittel seien somit nicht zulässig.

Staatsanwaltschaft räumt auch Fehler ein

Weiter seien die beiden Beschuldigten nicht darüber aufgeklärt worden, dass sie keine Aussagen machen müssten, die den jeweils anderen belasten. Diesbezüglich gab die Staatsanwaltschaft der Verteidigung recht.

Und schliesslich sei die Frau bei der Befragung massiv unter Druck gesetzt worden, mit dem Hinweis, ihre Kinder würden fremdplatziert, wenn sie ins Gefängnis müsse. Deswegen habe die Beschuldigte ein falsches Geständnis abgegeben.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, es habe nebst der Quittung weitere Verdachtsmomente gegeben, die das Verfahren rechtfertigten. Auch sonst sieht sie das Verfahren grösstenteils als korrekt an.

Welchen Argumenten die Richter mehr Gewicht geben, wird sich noch zeigen. Das Urteil wird schriftlich eröffnet und lag deshalb bei Redaktionsschluss noch nicht vor.