Oberentfelden Wohnungsbrand: Zwei Personen werden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung betreut Am Freitagmorgen um 10.15 Uhr wurde der Kantonspolizei Aargau der Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und löschte den Brand.

Am Freitagmorgen ist am Erlenweg in Oberentfelden ein Wohnungsbrand ausgebrochen. AZ-Leserreporterin

Wie eine AZ-Leserin meldete, ist es am Freitagmorgen in Oberentfelden zu einem Wohnungsbrand gekommen. Aus dem Fenster einer Wohnung am Erlenweg schlagen Flammen, danach steigt dichter schwarzer Rauch auf. Wie die Leserin weiter berichtet, war die Feuerwehr rasch vor Ort und konnte den Brand löschen.

«Der Gestank des Rauches war ziemlich stark, darum haben wir die Fenster geschlossen und sind in unserer Wohnung geblieben», sagt die AZ-Leserin, die gleich nebenan wohnt.

Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch die Ambulanz vor Ort betreut, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage mitteilt. Die Abklärungen zur Brandursache laufen.