Oberentfelden Rollerfahrer stürzt nach Vollbremsung - Zeugenaufruf Ein Rollerfahrer stürzte in Oberentfelden zu Boden, als ein unbekannter Autofahrer kurz vor ihm die Spur querte. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Gesucht wird der unbekannte PkW-Fahrer.

Am Montag, 24. April, um ca. 06.30 Uhr, fuhr ein 58-Jähriger auf der Suhrerstrasse von Oberentfelden Richtung Suhr. Ihm entgegen fuhr ein unbekannter PkW. Dieser bog unvermittelt von der Suhrerstrasse auf die Industriestrasse ab, direkt vor dem Rollerfahrer. Der Roller-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten und stürzte dabei.

Hier musste der Rollerfahrer eine Vollbremsung hinlegen. zvg

Das unbekannte Fahrzeug fuhr unvermittelt weiter. Beim Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht und wurde im Spital behandelt. Der Verunfallte war auf einem schwarzen Roller in orangefarbener Regenbekleidung unterwegs. Der gesuchte Autofahrer war in einem weissen Kombi, evtl. VW, unterwegs. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht den beteiligten Autofahrer. Hinweise zum Unfallereignis oder dem gesuchten Fahrer nimmt der Stützpunkt Aarau (Tel. 062 836 55 55) entgegen. (has)