Nur zwölf Aargauer Gemeinden sagen Ja zur Konzernverantwortungs-Initiative – so hat Ihre Gemeinde abgestimmt

Am meisten Chancen hatte die KVI noch im Bezirk Aarau, wo sie auf einen Ja-Stimmen Anteil von gut 48 Prozent kam. In Mellikon stimmten mit gut 58 Prozent am meisten Stimmbürger für die Initiative, in Turgi 57,8 Prozent und in Aarau 57,5 Prozent. Insgesamt fand sich nur in zwölf Gemeinden eine Mehrheit. Am anderen Ende findet sich Schupfart mit lediglich 22 Prozent Ja-Stimmen, gefolgt von Böbikon (26,3%) und Holziken (27,3).

Ähnlich, nur noch deutlicher, sieht es bei der Kriegsgeschäfte-Initiative aus. Auch hier ist Mellikon mit 53,4 Prozent an der Spitze des Ja-Lagers, gefolgt von Windisch (52.8%) und Aarau (52,1%). Am wenigsten Sympathien gab's in Holziken (17,9%), Böbikon und Schupfart (je 19%). (kob)