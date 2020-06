Nur wenig Covid-Verstösse, aber Aktion gegen Autoposer: Die Bilanz der Polizei zum Pfingst-Wochenende

Pfingstbilanz Am Pfingstwochenende war einiges möglich, das vorher wegen der Coronakrise nicht erlaubt war. Die Menschen genossen das herrliche Wetter, hielten sich aber offenbar gut an die Regeln. Den Polizeipatrouillen fielen keine Verstösse gegen die Coronavorschriften auf, sagt Kantonspolizeisprecher Bernhard Graser. Seit Freitag gab es nur ein knappes halbes Dutzend Meldungen aus der Bevölkerung. Diese bezogen sich auf angeblich unerlaubte Personengruppen oder etwa auf ein Geschäft, bei dem das Desinfektionsmittel fehle. Bei den folgenden Kontrollen zeigten sich indes laut Graser keine Widerhandlungen.

Die Polizei führte schon am Freitag noch Kontrollen von Gastrobetrieben und Möbelhäusern durch. Graser: «Dabei stellten wir fest, dass die geltenden Vorschriften einwandfrei umgesetzt waren.» Ebenfalls am Freitag wurden mehrere Ausländerclubs in der Region Zofingen kontrolliert. Dort wurden vereinzelt Widerhandlungen gegen die Coronavorschriften, aber auch gegen die Lebensmittelverordnung geahndet. In der Nacht auf Samstag stellte die Polizei im Bezirk Baden zwei Pizza-Imbisse sowie eine Bar fest, wo nach Mitternacht noch Gäste bedient wurden. Die Wirte wurden verzeigt. Eine Kundgebung im Aarauer Kasinopark am Samstagnachmittag mit einer Hand voll Teilnehmern sei ruhig und ohne jegliche Probleme verlaufen, so Bernhard Graser.