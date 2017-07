Wenn auch vier möglich wären, kann es oft zu Pattsituationen kommen, und ein Stichentscheid wird unumgänglich. Das ist doch problematisch? Schmid: «Ich war 28 Jahre lang Gemeindeammann. Es kam nur in wenigen Fällen zu so knappen Entscheiden, zu Pattsituationen ohnehin nur, wenn jemand fehlte. Gerade wenn es um etwas sehr Wichtiges geht, verschiebt man halt das Traktandum, und vertieft und diskutiert es so lange, bis man zu einer klaren Entscheidung kommt – in welche Richtung auch immer.» Knappe wichtige Entscheide kämen eh meist nicht gut: «Die Gemeindeversammlung spürt sofort, wenn der Gemeinderat nicht geschlossen ist.»

Qualität vor Wohnort

Wichtig ist den Buchautoren auch die Möglichkeit, dass ein Gemeinderat oder eine Gemeinderätin nicht mehr zwingend in derselben politischen Gemeinde wohnen muss. Schmid: «Natürlich soll die Mehrheit weiterhin dort daheim sein. Aber viele Gemeindeschreiber wohnen längst woanders. Angesichts der grossen beruflichen Mobilität müssen sich die Gemeinden auch bei ihrer Exekutive öffnen. Sie müssen zulassen, dass einer oder zwei woanders wohnen, oder dass man bei einer Vakanz übergangsweise sogar jemanden aus einer Drittgemeinde suchen und finden kann. Analog zur Wahl von Abteilungsleitern gilt für mich der Leitsatz: Qualität vor Wohnort. Meines Erachtens sollte man es in so einem Fall auch möglich machen, dass nicht extra ein Urnengang erfolgt, sondern dass die Gemeindeversammlung diesen Ersatz wählt.»

Was, wenn jemand dominiert?

Aber kann ein Dreier-Gemeinderat nicht problematisch werden, wenn eine Person die Exekutive dominiert? Bei fünf Mitgliedern gäbe es doch eher ein Gegengewicht zu einer dominanten Persönlichkeit? Schmid betont nochmals, eine möglichst breite Abstützung von Entscheiden sei natürlich am besten. Die Nachteile einer zu dominanten Person sieht er sehr wohl: «In jedem Gremium kann es eine Art Leithammel geben, ob dieses nun aus 3 oder 12 Personen besteht. Meist ist dies kraft seiner Funktion und seines höheren zeitlichen Einsatzes der Gemeindeammann. Der hat den Gemeinderäten gegenüber auch meist einen Informationsvorsprung.» Darin liege auch sein Hauptgrund, dass er seit je gegen den Aufbau von Pensen bei den Gemeindeammännern sei, so Schmid weiter: «Die Arbeitskonzentration auf den Gemeindepräsidenten führt dazu, dass die weiteren Ratsmitglieder das breite und tiefe Wissen über das Gemeindegeschehen verlieren, ihre Stellung wird gar geschwächt. Eine Behörde gilt dann stark, wenn alle ihre Mitglieder geeint, kompakt und mit einem gleichwertigen Wissen auftreten können. Dazu braucht es das Engagement aller Ratsmitglieder, ob drei oder fünf Mitglieder ist zweitrangig.»

Bruno Gretener, Yvonne Reichlin-Zobrist, Kurt Schmid: Einmaleins der Kommunalpolitik, Lengnau 2017. Zu beziehen über das Institut für Public Management ipm, 5426 Lengnau. Preis: 149 Franken plus Porto.