Nur einen zieht es ans Meer: Hier verbringen Aargauer Politikerinnen und Politiker ihre Sommerferien

Nicht weit gereist ist diesen Sommer SP-Nationalrätin Yvonne Feri. «Ich verbringe einige Tage an verschiedenen Orten am Zürichsee und geniesse die Sonne, das Wasser und die Menschen», schreibt Feri. Sie sendet beste Grüsse, ruft weiterhin zum Abstandhalten auf und wünscht gute Gesundheit.

Der pensionierte Polizeisprecher Max Suter ist seit letztem Freitag eine Woche lang am Strand. Er schreibt: «Zuerst in Sardinien etwas Meeresluft schnuppern, bevor es dann ins Berner Oberland geht.»

Uriel Seibert: Schöftland

«Ich habe die ersten Ferientage zu Hause verbracht, wo ich den Keller ausmistete und mich mit Geschichtsdokumentationen, Hörbüchern und Erklärungsvideos über physikalische Phänomene beschäftigte», schreibt Uriel Seibert. Daneben reichte die Zeit auch für das eine oder andere gute Buch. Mit seiner Frau will Seibert in den Sommerferien noch ein oder zwei kürzere Wanderausflüge in der Schweiz unternehmen.