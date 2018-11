Auf den ersten Blick hätte hier doch alles klar sein müssen: Ausser SVP und EDU unterstützten sämtliche Parteien diese Vorlage – aber praktisch niemand engagierte sich dafür. Andere Vorlagen absorbierten die Kräfte der Politikerinnen und Politiker. So schrammten die Befürworter nur um Haaresbreite an einer Niederlage vorbei.

Sieben der elf Bezirke lehnten nämlich ab, allen voran mit knapp 60 Prozent Nein besonders deutlich der Bezirk Kulm. Die eher städtisch geprägten Bezirke Brugg und Rheinfelden sowie am Schluss die zwei Bezirke Aarau und Baden (Baden mit 57 Prozent Ja-Anteil) vermochten das sich abzeichnende Nein-Verdikt gerade noch zu kehren. Die Auslandaargauer bekommen jetzt dieses zusätzliche aktive und passive Wahlrecht.