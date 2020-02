Nur drei Bus- und zwei Zuglinien im Aargau rentieren: Die Übersicht über alle Strecken

Kanton sieht keinen Anlass, die unrentable Linie zu streichen

Jürg Bitterli, Projektleiter öffentlicher Verkehr beim Kanton, sagt auf Anfrage: «Das ist eine typische Schülerverbindung, die je nach Wetter sehr unterschiedliche Passagierfrequenzen aufweist. Wenn es schön ist und viele Jugendliche mit dem Velo in die Schule fahren, sind die Auslastung der Busse und der Kostendeckungsgrad niedriger, bei schlechtem Wetter und vielen Passagieren ist es umgekehrt.» Für den Kanton Aargau sei dies kein Grund, die Finanzierung einer solchen Buslinie einzustellen, hält Bitterli fest.

Wenn der Bund die Kostendeckung einzelner Linien veröffentliche, sei das im Sinn der Öffentlichkeit okay, findet Bitterli. «Dieser Wert allein sagt aber nicht viel aus, bei vielen Linien braucht es zusätzliche Erklärungen», warnt er. So sei der Deckungsgrad zum Beispiel schlecht, wenn ein Zug in Randzeiten am Endbahnhof lange stehe, auf einer Linie ein grosser Gelenkbus zum Einsatz komme, weil bei gewissen Kursen viele Schüler befördert werden müssten, oder bei einer Verbindung ein Teil als Fernverkehr abgerechnet werde.

Zu den rentabelsten Angeboten im Aargau zählen fünf Nachtbuslinien ab Baden. «Das ist so, weil die Busse für den Einsatz tagsüber schon zur Verfügung stehen – wenn sie nur in der Nacht eingesetzt würden, also die Fahrzeugkosten separat gerechnet werden müssten, läge der Kostendeckungsgrad deutlich tiefer», sagt Bitterli. Zudem werde sich der Deckungsgrad verändern, wenn der heute geltende Nachtzuschlag von 5 Franken wegfallen sollte.

Aargau kennt keinen minimalen Deckungsgrad für ÖV-Linien

In gewissen Kantonen – wie in Luzern mit 20 Prozent – gibt es einen minimalen Deckungsgrad, damit eine Linie mitfinanziert wird. «Bei uns im Aargau gibt es keine solchen Vorgaben, wir sind bis zu einem gewissen Grad flexibel und halten uns an interne Richtlinien im Departement», sagt Jürg. Kriterien seien Passagierzahlen, Deckungsgrad, aber auch regionale Aspekte, gerade für Verbindungen im ländlichen Raum.

Seit zwei Jahren zahlen die Gemeinden nichts mehr an den öffentlichen Verkehr, die Kosten trägt vollständig der Kanton. «Wir haben damit gerechnet, dass viele Gemeinden deshalb Anträge für neue Linien stellen würden, dies hält sich aber im Rahmen», sagt Bitterli. Wenn eine Gemeinde eine neue Linie möchte, kann sie einen dreijährigen Versuchsbetrieb selber zahlen. Wenn danach gewisse Werte bei Kostendeckung und Passagierzahlen erreicht werden, übernimmt der Kanton die Kosten und die Linie wird definitiv.

Historische Bilder der Aargauer Bahnhöfe