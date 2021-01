Nun beginnt das grosse Absperren in den Aargauer Läden – das gilt ab kommendem Montag

Läden, die keine Waren für den täglichen Bedarf verkaufen, sind im Aargau schon seit Ende Dezember zu. Dies auf Anordnung des Kantons. Nun müssen sie bis Ende Februar zu bleiben. Diesmal auf Anordnung des Bundes. Während beide Schliessungen sehr ähnlich sind, gibt es aber auch einige kleine Unterschiede. Diese betreffen die Öffnungszeiten, das Sortiment, das verkauft werden darf, und das Absperren von ganzen Regalen in den Läden. Dies gilt ab nächstem Montag:

Nicht mehr alles darf verkauft werden

Der wohl grösste Unterschied betrifft das ganze Absperren von Regalen in Läden. Ein Geschäft, das sowohl Lebensmittel als auch Spielsachen verkauft, zum Beispiel ein Migros, durfte bis anhin alle Waren verkaufen – während gleichzeitig Spielzeugläden geschlossen waren. Neu dürfen solche Läden nur noch diejenigen Waren verkaufen, die laut Liste des Bundes zu den Waren des täglichen Bedarfs zählen. In den Migros, Coop und Co. müssen also bald wieder ganze Regale abgesperrt werden.

Allerdings: Genau genommen dürfen manche Waren einfach nicht mehr verkauft werden. Wie die Läden das im Detail machen, ist ihnen überlassen, theoretisch könnten sie die Ware auch noch an der Kasse aussortieren. Im Frühling, während des 1. Lockdowns, wurden Ladenbesitzer verzeigt, die verbotene Waren nicht abgesperrt hatten. Weil dann aber nicht bewiesen werden konnte, dass sie diese Waren auch tatsächlich verkauft hatten, erfolgten Freisprüche.

Abends länger und am Sonntag offen

Eine zweite Änderung betrifft die Öffnungszeiten. So mussten bis anhin Lebensmittelläden, auch Tankstellenshops, abends um 19 Uhr schliessen. Und am Sonntag durften sie nicht öffnen. Diese Einschränkungen werden aufgehoben.

Waren, die verkauft werden dürfen

Grundsätzlich dürfen keine Waren verkauft werden, ausser diejenigen, die der Bund explizit erlaubt. Die Liste sieht wie folgt aus: