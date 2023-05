Notkraftwerk Für ein Arbeitstreffen: Bundesrat Albert Rösti zu Besuch in Birr Bundesrat Albert Rösti war am Montag auf Arbeitsbesuch im Kanton Aargau. Er hat mit Regierungsrat Stephan Attiger schwerpunktmässig die aktuelle energiepolitische Situation diskutiert.

Von links: Regierungsrat Stephan Attiger, Bundesrat Albert Rösti und René Grütter, Gemeindeammann von Birr. zVg/Kanton AG

Auf dem Programm stand in Birr auch eine Besichtigung des Reservekraftwerks in Birr. Am Treffen wurde betont, dass weiterhin alle Anstrengungen nötig sind, um eine Energiemangellage zu verhindern. Die bisherigen Sparmassnahmen sollen fortgeführt werden – insbesondere diejenigen, die mit wenig oder keinen Komforteinbussen einhergehen, hielt der Kanton in einer Mitteilung fest.

Bei der gemeinsamen Besichtigung des Reservekraftwerks in Birr bestätigte Stephan Attiger die Haltung des Kantons: «Der Aargau nimmt national seine Verantwortung als Energiekanton wahr und ist auch bereit dazu, in einem gewissen Rahmen die damit verbundenen Lasten zu tragen.»

Die im Freien aufgestellten Turbinen des Reservekraftwerks stellten für die Bevölkerung und Umwelt eine grosse Lärm- und Luftbelastung dar, betonte er weiter. Deshalb fordert der Kanton Aargau, dass das Kraftwerk nur im Notfall eingesetzt wird, dass zuerst alle anderen Optionen ausgeschöpft werden und dass es zeitlich befristet wird. (agt/pd)