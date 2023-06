Notfall Ungewollte Notrufe haben sich mehr als verdoppelt: Die Kantonspolizei schlägt Alarm und gibt Tipps Die Mitarbeitenden der Kantonalen Notrufzentrale nehmen jeden Tag rund 500 Anrufe entgegen. Hinzu kommen immer mehr ungewollte Notrufe, die zum Beispiel Smartphones automatisch absetzen. An einem Spitzentag im Mai blockierten 362 solche Anrufe die Notrufnummern.

Echter oder ungewollter Notruf? Das müssen die Mitarbeitenden bei jedem Anruf herausfinden. Bild: Alex Spichale

Smarte Uhren, smarte Handys, Sturzmelder, Notfallknöpfe: Die Palette technischer Helferchen wird immer grösser. Im Ernstfall können sie Leben retten, weil ein Knopfdruck oder eine Tastenkombination ausreicht, damit die 144 angerufen wird. Doch nicht immer löst ein echter Notfall den Anruf aus. Manchmal geschieht es unabsichtlich, weil sich zum Beispiel ein Smartphone im Hosensack selbstständig macht.

Die Mitarbeitenden der Kantonalen Notrufzentrale nehmen auch diese Anrufe entgegen. «Es gibt die offensichtlichen Fälle», sagt Kapo-Sprecherin Corina Winkler. Wenn sich die Person am anderen Ende beispielsweise entschuldigt und mitteilt, es handle sich um ein Versehen.

Aber es gibt auch die unklaren Fälle. Wenn eine Person sofort auflegt oder aufgrund der Hintergrundgeräusche nicht klar ist, wo sich jemand befindet. «In diesen Fällen versuchen wir, die Person immer wieder anzusprechen, bis sie reagiert, oder wir rufen sie zurück», sagt Winkler. Und: «Eine solche Abklärung blockiert die Notrufnummern und braucht Ressourcen, die für echte Notfälle fehlen.»

Jeder vierte Notruf ist gar keiner

Jeden Tag gehen bei der Kantonalen Notrufzentrale in Aarau rund 500 Notrufe über die Nummern 112, 117, 118 und 144 ein. Hinzu kommen 200 bis 250 ungewollte Notrufe pro Tag. Das heisst: Hinter jedem vierten Anruf steckt kein Notfall. Winkler sagt, im Vergleich zum Vorjahr nähmen die Mitarbeitenden der Notrufzentrale dieses Jahr zwei- bis dreimal so viele Anrufe entgegen. An einem Spitzentag im Mai waren es 362.

Die massive Zunahme der ungewollten Notrufe war denn auch der Auslöser, weshalb die Kantonspolizei sich entschieden hat, die Öffentlichkeit zu informieren. Die Bevölkerung könne mithelfen, diese zu reduzieren.

Wer bemerkt, dass ein ungewollter Notruf abgesetzt wurde, bevor am anderen Ende jemand den Anruf entgegengenommen hat, solle den Anruf sofort beenden. Ist es dafür zu spät und meldet sich ein Mitarbeiter der Notrufzentrale, solle man diesem mitteilen, dass es sich um keinen Notruf handelt. So erübrigen sich unnötige Abklärungen.

Ungewollte Anrufe sind nicht strafbar

Am allerbesten ist aber natürlich, wenn sich die technischen Helferchen gar nicht erst selbstständig machen. Die Polizei rät, sich mit den Einstellungen zu befassen und zu entscheiden, welche Funktionen deaktiviert oder ausgeschaltet werden können. Es könne zum Beispiel sinnvoll sein, die Funktionen bewusst zu aktivieren, bevor man sich aufs Mountainbike schwingt, sagt Winkler.

Auch wenn ungewollte Notrufe bei der Kantonalen Notrufzentrale wichtige Ressourcen binden, strafbar sind sie nicht. Nur jemand, der absichtlich einen falschen Alarm auslöst, macht sich strafbar. Es droht eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.