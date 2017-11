Burkart: Ein kritisches Nein

Gut möglich, dass die Referenten aus dem Verbandsvorstand rekrutiert werden können: Für die Ja-Seite würde sich Vizepräsidentin Sylvia Flückiger anbieten, die Gegner könnte FDP-Nationalrat und Rechtskonsulent Thierry Burkart vertreten. Dieser trat bei der No-Billag-Debatte im Bundesparlament als Fraktionssprecher auf und sprach sich gegen die Initiative aus. Doch er brachte auch Kritik an: Die SRG sei zu marktmächtig, sagte Burkart und forderte eine Diskussion zum Umfang des Service public. Letztlich müssten aber die Finanzen dem Inhalt folgen und nicht umgekehrt, hielt Burkart weiter fest, der mit Corina Eichenberger und Matthias Jauslin, seinen Aargauer FDP-Kollegen im Nationalrat, die Initiative ablehnte.

Anders sieht dies bei den Jungfreisinnigen Stefan Ammann, der Präsident der Jungfreisinnigen Aargau, hat Verständnis für das Nein der Aargauer FDP-Nationalräte. Trotzdem will er die Billag «radikal stoppen», wie er sagt. «Die Entscheidung unserer Nationalräte war zu erwarten», sagt Ammann. Er könne auch das Argument der Politiker nachvollziehen, die um die Unabhängigkeit der Medien fürchteten. Er sagt aber: «Die Diskussion wurde abgeklemmt, das Nein zu No Billag ist tief im Denken des Nationalrats verankert.»

Jungparteien legen sich fest

Der Jungparteipräsident glaubt nicht, dass die Qualität der Medien in der Schweiz bei der Abschaffung der Gebühren leiden würde. Ganz im Gegenteil: «Private haben dadurch bessere Chancen, man öffnet den Markt für neue Medien und zahlt schlussendlich nur für das, was man konsumiert.» Die offizielle Parole zu No Billag fassen die Jungfreisinnigen an ihrem nächsten Parteitag. Ammann hofft, dass die Mitglieder dann geschlossen hinter ihm stehen. Und er kündigt an: «Wir werden uns mit Leserbriefen und Podiumsauftritten für ein Ja einsetzen.»