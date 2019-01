Auch Kleinkunden sollen Anbieter selber wählen

Bisher können in der Schweiz nur grös-sere Stromkunden (meist sind es Firmen) ihren Anbieter selbst wählen. Die Verzerrung durch diese Teilmarktöffnung hat zu erheblichen Ungleichbehandlungen bei den Endverbrauchern und den Produzenten geführt. Das will der Bundesrat mit einer vollständigen Marktöffnung korrigieren. Die unterstütze die Energiestrategie 2050, argumentiert der Bundesrat in seiner Anhörungsvorlage, «indem sie Produktinnovationen fördert und neue Geschäftsmodelle ermöglicht».

Er will weiter eine Grundversorgung gewährleisten, die kleine Endverbraucher angemessen vor Preismissbrauch schützt. Mittelfristig sei eine volle Marktöffnung für die Integration in den europäischen Strommarkt unverzichtbar. Hintergrund der Debatte ist das Strom-abkommen, das die Schweiz mit der EU ausgehandelt hat, das die EU aber auf Eis gelegt hat. Es setzt eine Strommarktöffnung in der Schweiz voraus. (MKU)