Ende Oktober gelangte die GPK erstmals im Zusammenhang mit nicht korrekten Abrechnungen von Chefärzten an den Kantonsspitälern und im Rahmen ihrer oberaufsichtsrechtlichen Tätigkeit an die zuständige Aufsichtsbehörde, an den Regierungsrat.

Die Sonderprüfung durch die Finanzkontrolle umfasse das Kantonsspital Aarau (KSA), das Kantonsspital Baden (KSB) sowie die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG), wie die GPK am Donnerstag mitteilte. So sollen die Berichte unter finanzkontrollrechtlichen Gesichtspunkten unter die Lupe genommen werden.

Chefärzte mussten Geld zurückgeben

Hintergrund der Sonderprüfung sind nicht korrekte Abrechnungen durch Chefärzte. Ein Chefarzt am Kantonsspital Aarau hatte mehr als 500 Leistungen falsch erfasst. Das KSA trennte sich per Ende April vom Chefarzt Angiologie (Gefässerkrankungen).

Der Arzt beglich den finanziellen Schaden von rund 13'000 Franken. Der Name des Chefarztes stand in 507 Fällen auf den Rechnungen, obwohl er laut Dienstplan nicht anwesend war.

Beim Kantonsspital Baden musste ein Chefarzt wegen nicht korrekter Honorarrechnungen 45'000 Franken zurückzahlen. In einigen Fällen sei in der Orthopädischen Klinik zu viel, in anderen zu wenig Honorar verrechnet worden, hiess es in einem Untersuchungsbericht im Auftrag des KSB. Der betroffene Chefarzt kassiert vom KSB-Verwaltungsrat wegen Verletzungen der Sorgfaltspflicht eine Verwarnung.