Nicholas Hänny ist Aargauer des Jahres 2019 – so schön war die Gala im Badener Trafo

Als Moderator Sven Epiney seinen Namen verkündete und funkelnde Papierschnipsel auf die Bühne schossen, schüttelte Nicholas Hänny ungläubig den Kopf. Der Jungunternehmer aus Lenzburg gewann am Samstag die neunte Ausgabe des NAB-Awards und wurde «Aargauer des Jahres» 2019.

Die Freude beim 27-Jährigen war gross: «Vielen Dank an alle», sagte Hänny, nachdem er von Roland Herrmann, CEO der Neuen Aargauer Bank, die Trophäe überreicht bekommen hatte. «Das ist eine Riesenanerkennung und Motivation, um weiterzumachen.»

Mit nachhaltig und fair produzierter Mode zum Erfolg

Nicholas Hänny setzte sich mit einem deutlichen Resultat durch: Er holte 48 Prozent der Stimmen. 700 Gäste waren an der Preisverleihung dabei und gaben ihre Stimme im Saal per Knopfdruck ab. Bis zum Mittag konnte die Bevölkerung online abstimmen. Mehr als 17000 Personen beteiligten sich am Onlinevoting. Die Stimmen zählten zu je 50 Prozent.