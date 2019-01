In diesem Jahr feierte Nez Rouge Aargau sein 25-jähriges Bestehen. Und es gab gleich doppelt Anlass zur Freude. Neben dem Jubiläum können sich die Verantwortlichen nämlich auch über eine weitere gelungene Präventionskampagne für mehr Sicherheit auf den Aargauer Strassen freuen. «Wir hatten in diesem Jahr keine nennenswerten Zwischenfälle, keine Unfälle und konnten so viele Personen sicher nach Hause bringen wie noch nie zuvor», wird Heinz Fehlmann, Präsident des Vereins Nez Rouge Aargau, in einer Mitteilung zitiert.

An den insgesamt 33 Tagen der Aktion standen 624 Zweierteams im Einsatz. Und die hatten alle Hände voll zu tun. 2944 Fahrten haben sie absolviert – genau 100 mehr als im Vorjahr – und brachten dabei 5875 Personen sicher nach Hause. Ebenfalls so viele wie noch nie zuvor.

Einen neuen Rekord gabs auch bei der Anzahl der Kilometer, welche die Freiwilligen zurückgelegt haben. Dort wurde gemäss Mitteilung erstmals die 100’000er Marke geknackt: 102'447 Kilometer sind die freiwilligen Nez Rouge Fahrer im Aargau gefahren.

Auch schweizweit gesehen kann Nez Rouge einen neuen Rekord verzeichnen.