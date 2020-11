Neurochirurg Fandino: Vom Kantonsspital Aarau entlassen, ab sofort bei der Konkurrenz

Javier Fandino, ehemaliger Neurochirurgie-Chefarzt am Kantonsspital Aarau (KSA) nutzte am Samstag ein NZZ-Interview , um einmal mehr die schweren Vorwürfe gegen ihn zurückzuweisen. Ihm werden unter anderem unethisches Verhalten und unbewilligte Versuche an Patienten vorgehalten. Das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) leitete eine Untersuchung ein.

Bereits vor einem Monat wurde in Fachkreisen gehandelt, dass Fandino vom Kantonsspital, wo er nicht mehr erwünscht war, zur Privatklinikgruppe wechseln könnte. Fandinos persönliche Kommunikation auf LinkedIn ging offensichtlich auch für seinen neuen Arbeitgeber etwas gar schnell. Philipp Lenz, Sprecher der Hirslanden Aarau, sagte gestern Abend auf Anfrage lediglich, Javier Fandino sei zurzeit nicht akkreditiert in Aarau.

Fakt ist: Seit Anfang November steht der Neurochirurg nicht mehr auf der Lohnliste des KSA. Pikant ist nicht nur der Wechsel an sich, sondern auch die Tatsache, dass die Untersuchung des DGS gegen Fandino und das KSA noch läuft.

Herzchirurg Carell geht ans Universitätsspital Zürich

Eine ebenfalls interessante Personalie rund um die Hirslanden-Gruppe betrifft den bekannten Herzchirurgen Thierry Carrel. Sein Berater bestätigt in der «NZZ am Sonntag», dass er künftig beim Universitätsspital Zürich arbeitet. Die Privatklinikgruppe Hirslanden hatte im Juni verkündet, Carrel werde bei ihr Direktor Weiterbildung und Forschung der Herzchirurgie. Hirslanden betreibt Zentren für kardiochirurgische Eingriffe in Aarau und Bern. Carrel arbeitete über 25 Jahren am Inselspital Bern. Er operierte in Zusammenarbeit mit der Hirslanden-Gruppe auch regelmässig in Aarau.