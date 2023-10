Neun Medaillen Diese Aargauer Produkte haben beim Wettbewerb der Regionalprodukte abgeräumt Die besten Produkte der Schweiz sind in Delémont vereint worden. Von den 401 Medaillen, die von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider verliehen worden, gingen neun in den Aargau.

Pouletcurrybratwurst, Rindfleischknabberli und Pastrami: Mit diesen drei Produkten hat die Metzgerei Köferli aus Döttingen beim Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte gleich drei Medaillen abgeholt. Die Pouletcurrybratwurst wurde sogar mit Gold ausgezeichnet.

Bild: zvg Bild: zvg Die Pouletcurrybratwurst der Metzgerei Köferli und der Urchrüter der Brülisauer Käse AG wurden mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Der Bio Urchrüter der Brülisauer Käse AG aus Künten konnte ebenfalls überzeugen: Auch er erhielt eine Goldmedaille. Daneben wurde auch der Biocella-Käse mit einer Bronzemedaille ausgestattet.

Diese Aargauer Produkte wurden ausgezeichnet:

Für die Döttinger Metzgerei Köferli ist es nicht die erste Auszeichnung dieser Art. Letztes Jahr gewannen die Zurzibieter den sogenannten Wurst-Oscar. Am internationalen Qualitätswettbewerb in Frankfurt gewann das Unternehmen nach 2019 zum zweiten Mal goldene Auszeichnungen. Der Anlass ist die europaweit bedeutendste Veranstaltung in der Branche. 2021 wurde die Metzgerei ausserdem zum besten Produzenten von Fleischprodukten der Schweiz ernannt.

Albert Köferli, Inhaber der Metzgerei Köferli in Döttingen, präsentiert mit Wurster Tiago Amorim seine preisgekrönten Würste und Medaillen. Bild: Daniel Weissenbrunner

Aber auch Fabian Spielhofer vom Traditionsbetrieb Brülisauer Käse AG kann sich schmücken. In der Kategorie «Halbhartkäse mit natürlicher Rinde» gewann sein Biocella an der Käseweltmeisterschaft 2022 in Wisconsin (USA) die Goldmedaille.

Fabian Spielhofer mit seinem Käse «Biocella», mit dem er an den Weltmeisterschaften ausgezeichnet wurde. Bild: Alexander Wagner

Beim diesjährigen Wettbewerb der Regionalprodukte wurden insgesamt 1303 Produkte aus der ganzen Schweiz bewertet, 401 erhielten eine Medaille. 2021 waren es noch 1177 Produkte, die zur Auswahl standen. Die Kantone Waadt (77), Freiburg (72) und Jura (65) erhielten am meisten Medaillen. 2025 findet die nächste Preisverleihung statt. (fan)