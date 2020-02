Neulenker verursacht Unfall ++ Rauchgasvergiftung bei Grillparty ++ Rumänin bestiehlt Senior mit «Wasserglastrick»

Aargau, 2. Februar: Mehrere Tempo-Sünder bei Geschwindigkeitskontrollen geschnappt Die Aargauer Kantonspolizei hat seit Donnerstag mehrere Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Orten durchgeführt. Fünf Autofahrer waren in den Ausserortsbereichen so schnell unterwegs, dass sie ihre Fahrausweise auf der Stelle abgeben mussten. Sie waren mit Geschwindigkeiten bis zu 126 anstatt der erlaubten 80 km/h unterwegs. Mehr lesen Sie hier. Oberentfelden, 2. Februar: Neulenker verliert Kontrolle über BMW und prallt gegen Leitplanke

1 / 2 Vollbild prev next

Ein Neulenker verursachte auf der A1 bei Oberentfelden einen Verkehrsunfall. Es blieb bei Blechschäden, die Polizei nahm dem 19-Jährigen den Führerausweise trotzdem ab. Mehr lesen Sie hier. Hallwil/Untersiggenthal, 1. Februar: Rumänin bestiehlt Senior mit «Wasserglastrick» – Landsmann klingelt bei einem Polizisten Mit dem alten «Wasserglastrick» bestahl eine Rumänin am Samstag in Hallwil einen 89-jährigen Senior. Sie bat ihn an seiner Haustür um ein Glas Wasser, worauf der Mann sie ins Haus liess. Dies nützte die Frau, um ihm Geld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Praktisch gleichzeitig war ein Landsmann in Untersiggenthal in ähnlicher Weise aktiv. Sein Unglück: Er hatte bei einem Kantonspolizisten geklingelt. Die Polizei konnte beide festnehmen. Mehr lesen Sie hier. Leibstadt, 1. Februar: Rauchgasvergiftung bei Grillparty – acht Personen im Spital In Leibstadt zogen sich am Samstagabend acht Personen bei einer Grillparty in einer Garage eine Rauchgasvergiftung zu. Sie wurden ins Spital gebracht. Mehr lesen Sie hier. Baden, 1. Februar: 18-Jähriger verliert seinen Führerausweis auf Probe nach Kollision bei Überholmanöver Ein Neulenker verursachte am Samstagabend um 21 Uhr in Baden einen Unfall. In einem Ford Focus fuhr der 18-jährige Schweizer auf der Mellingerstrasse von Dättwil kommend in Richtung Baden. Im Bereich, wo sich die Strasse auf zwei Fahrstreifen ausweitet, setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Autos an. Als er wieder nach rechts schwenkte, prallte der Focus gegen den anderen Wagen, wie die Kapo Aargau meldet. Bei dem Unfall blieb es bei einem Blechschaden. Die Kantonspolizei verzeigte den 18-Jährigen und nahm ihm den Führerausweis auf Probe ab. Diesen besitzt er erst seit rund drei Wochen. Aargau, 31. Januar: Drei Unfälle innert fünf Minuten auf der A1

1 / 3 Vollbild prev next

Am Freitagnachmittag ist es auf der Autobahn A1 im Aargau zu drei Unfällen innert fünf Minuten gekommen. Ein 36-jähriger Auto-Fahrer kam um 15.50 Uhr in Rothrist in Fahrtrichtung Bern von der Fahrbahn ab, prallte zweimal gegen die Leitplanke und überschlug sich auf das Dach. Er blieb unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. Auch bei Birrhard ereignete sich ein Unfall, weshalb sich Stau bildete. An dessen Ende, bei Brunegg, kam es schliesslich zum dritten Unfall. Mehr lesen Sie hier. Oberentfelden, 31. Januar: Zwei Einbrecher auf Flucht festgenommen

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Stapfenackerweg in Suhr dürfte einen grossen Schrecken bekommen habe, als sie am Freitagabend aus ihrem Badezimmer heraustrat. Während sie mit ihren Kindern in der Badewanne planschte, waren Einbrecher in ihrem Haus am Werk. Als die Frau gegen 19.45 Uhr aus dem Badezimmer kam, stellte sie fest, dass die Terrassentüre eingeschlagen war. Die alarmierte Polizei löste mit ihren Patrouillen sofort eine intensive Fahndung aus. Bereits kurz nach 20 Uhr sichtete eine Patrouille zwei Männer, die zu Fuss Richtung Oberentfelden rannten. Wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau hervorgeht, konnten die Polizisten die beiden Männer ausserhalb des Dorfes festnehmen. Beide seien vermummt gewesen und hätten Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut bei sich gehabt. Mehr lesen Sie hier. Wohlen, 27. Januar: 22-Jähriger wird spitalreif verprügelt – mutmassliche Täter festgenommen Aus der Spital-Notaufnahme meldete sich der 22-jährige Serbe in der Nacht auf Dienstag, 28. Januar 2020, bei der Polizei. Wie er schilderte, sei er am frühen Abend vor seinem Wohnort verprügelt worden. Polizisten suchten ihn zur Befragung im Spital auf. Dabei zeigte sich, dass seine Nase und das Jochbein gebrochen sowie die Schulter ausgerenkt waren. In der Medienmitteilung der KAPO Aargau heisst es, dass die Polizei noch in der Nacht einen 31-jährigen Kosovaren und einen 33-jährigen Schweizer aus der Region als mutmassliche Beteiligte festnehmen konnte. Oberentfelden, 30. Januar: Autofahrer missachtet Vortritt und kollidiert mit Lieferwagen

Beim Einbiegen von der Muhenstrasse in die Suhrentalstrasse missachtete ein 89-jähriger Automobilist den Vortritt eines Lieferwagens. Bei der darauffolgenden Kollision verletzte er sich leicht, seine Beifahrerin mittelschwer. Mehr dazu lesen Sie hier. Baden, 30. Januar: Neulenker will abbiegen – Heck bricht aus

Ein 19-jähriger Junglenker wollte am Donnerstagnachmittag von der Badener Bruggerstrasse in eine Seitenstrasse abbiegen. Das Heck des BMW brach aus, woraufhin dieser ins Schleudern geriet. Mehr dazu lesen Sie hier. Neuenhof, 30. Januar : 14-Jährige macht Strolchenfahrt In der Nacht auf Donnerstag hielt die Polizei auf der Autobahn A1 bei Neuenhof ein Auto mit auffälliger Fahrweise an. Am Steuer sass eine 14-Jährige, die ohne das Wissen ihrer Familie, mit deren Auto zu einer Strolchenfahrt aufgebrochen war. Mehr dazu lesen Sie hier. Frick, 28. Januar: Polizei erwischt 77 Tempo-Sünder Die Polizei Oberes Fricktal hat am vergangenen Dienstag von zehn bis 13 Uhr an der Schulstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von den 1037 Fahrzeugen waren 77 zu schnell unterwegs, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Das entspricht einer Übertretungsquote von 7,5 Prozent. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 73 km/h, was nach Abzug der Toleranz eine Tempo-Überschreitung um 18 km/h bedeutet. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem unmittelbaren Bereich von zwei Schulanlagen 50 km/h. Der betreffende Lenker wird an die zuständige Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg verzeigt. (mwa) Rothrist, 27. Januar: Lastwagenfahrer verursacht Auffahrunfall – 1,4 Promille Alkohol intus Am Montagmorgen um zirka 06.35 Uhr prallten in Rothrist zwei Fahrzeuge zusammen. Ein 50-jähriger Pole aus dem Kanton Bern fuhr mit dem von ihm gelenkten Lieferwagen auf der Neuen Aarburgerstrasse fahrend einem VW Tiguan ins Heck. Beim Unfall gab es keine Verletzten. Die durch die Kantonspolizei durchgeführte beweissichere Atemalkoholprobe ergab beim 50-jährigen Unfallverursacher einen Wert von über 1,4 Promille. Aufgrund dieses hohen Werts nahm ihm die Kantonspolizei den Führerausweis noch auf der Unfallstelle ab. Aargau, 27. Januar: Polizei warnt vor Autoknackern