«Wir mussten kämpfen»

Eine britische Partnerorganisation nahm die Container dort in Empfang und organisierte die Verteilung in syrischen Flüchtlingscamps. Diese konnte allerdings nicht so zügig wie erhofft durchgeführt werden. Der Grund: Die Türkei änderte zuletzt alle paar Wochen ihre Regelungen, was als humanitäre Hilfe die Grenze nach Syrien passieren darf.

Die Aargauer Container wurden vor zweieinhalb Monaten nach den damals geltenden Bestimmungen gepackt. In der Zwischenzeit wurden diese mehrmals geändert. Während die Kleidercontainer gut durch den Zoll gingen, brauchte es für die Medizincontainer laut Marit Neukomm einen grösseren Effort: «Wir mussten dafür kämpfen, aber am Schluss brachten wir alles durch.»

Mitzureisen und die Hilfsgüter selber in Syrien zu verteilen, kam für Neukomm nicht infrage: viel zu gefährlich wäre der Einsatz im Kriegsgebiet ohne entsprechende Erfahrung. Aktuell sei die Lage «sehr angespannt», vor allem in den Gebieten um Aleppo und Idlib.

Die Kleider seien zu einem Grossteil verteilt, in diesen Tagen folge das medizinische Material. «Wir dürfen aber aus Sicherheitsgründen nicht sagen, wo genau», sagt Marit Neukomm. Man müsse das Leben der Helfer vor Ort schützen, schliesslich operierten diese in einem Kampfgebiet.

Dorthin, wo es gebraucht wird

Spitalärzte melden über Vertrauenspersonen, was sie benötigen. Das Material wird lose in Lastwagen verteilt und dorthin gefahren, wo es gebraucht wird. So kann verhindert werden – wie es in anderen Fällen geschah – dass ein Spital zu viel vom gleichen Material erhält und dieses teilweise verdirbt.

Bleibt die Frage: Wie viel können die Flüchtlinge im Frühling mit den verteilten Winterkleidern anfangen? «Die Winterkleider werden nach wie vor absolut benötigt», sagt Marit Neukomm. In höher gelegenen Camps fielen die Temperaturen nachts bis nah an den Gefrierpunkt, in Zelten seien die Menschen froh um jede Schicht. Und: «Wo es noch Häuser hat, zieht es durch, weil Fenster und Türen kaputt sind.»