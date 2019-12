Neues Technologiezentrum: Hier wird für die Aargauer Firmen geforscht

Hans-Helmuth Jung betreibt in Spreitenbach ein kleines Unternehmen: Acht Mitarbeiter hat die Spectra Flow Analytics AG, 15 sind es weltweit. Doch die Firma aus dem Aargau, die vor sechs Jahren gegründet wurde, liefert ihren Kunden eine weltweit einzigartige und äusserst gefragte Technologie. Spectra Flow stellt Anlagen her, die bei Stahl- und Zementherstellern direkt auf dem Förderband die Qualität der Materialien prüfen.

«Einfach gesagt, beleuchten wir die Stoffe mit Infrarotlampen und ermitteln aus dem Lichtspektrum in Echtzeit die chemische Zusammensetzung», erklärte Jung an der Medienkonferenz zum Start des Technologie- Transferzentrums Anaxam am Paul- Scherrer-Institut (PSI) in Villigen.

Industrie kann Anlagen für Grundlagenforschung nutzen

Hinter dem neuen Zentrum steht ein Trägerverein, den der Kanton Aargau, die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), das PSI und das Swiss Nanoscience Institute (SNI) im Mai gegründet haben. Ziel von Anaxam ist es, der Industrie den Zugang zu Forschungsinstitutionen und modernen Analysemethoden zu erleichtern.